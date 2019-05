Gjestene sin trener mener Nye Blinkbanen blir et vanskelig sted å komme, og Blink et tøft lag å møte for alle i avdelingen i år. Om Stjørdals-Blink holder sine nøkkelmenn skadefri.





- Dette var en god kamp mellom to lag som holdt høyt nivå i spill og motspill. Blink har beholdt mye av sin stamme over tid, og i tillegg forsterket smart i vinter. Beholder de sine nøkkelspillere på banen, vil dette bli et vanskelig lag å slå for alle i år, sier Ole Gunnar Solskjærs tidligere assistent i Molde og Cardiff, René Skovdahl. (bildet)