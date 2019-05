- Eneste ambisjon er å ikke rykke opp





Det stoppet på 12-0 etter grov overvurdering av motstanderen.





- Vi trodde Skiptvet var gode, for de har vært høyere opp i seriesystemet. Derfor stilte vi med alle kanonene på dekk, og så møter vi det dårligste seniorlaget jeg noen sinne har møtt, forteller trener Martin Garman Moen.





Han forteller om en klubb der det sportslige er sekundært, mens det sosiale og menneskelige topper alt. De har det fryktelig moro sammen i Badebyen Drøbak.





- Vi er en breddeklubb som ønsker å være så breie som mulig. Vi spiller kun for moro, og har vår greie som har slått bra an hos mange. Vi har bare et styrevedtak på det sportslige, og det er at vår eneste ambisjon er å ikke rykke opp. Vi er veldig gode på Sosiale Medier og hjemmeside da, men i det hele er vi egentlig bare en satire på en toppklubb. Det ser veldig herlig ut, men i det hele og fulle er alt bare tull, forteller en leende Moen videre.





Store favoritter

Kveldens oppgave er Eidsberg på bortebane. De tapte 0-4 for Vansjø/Svinndal i åpningskampen.

Man kan da ikke rade opp seire om opprykk skal unngåes?





- Jeg tenker ikke så mye på opprykk enda, men det kan bli noen strategiske lag-uttak til høsten om vi ligger farlig godt til. Dog viser det seg at 7.divisjon har blitt så dårlig at vi er suverent best, får vi heller ta oss en tur opp. For vår del er dette å gi et tilbud til de som har lyst til å spille fotball, og som trener et alternativ lenger nede i systemet. Du finner klubber som vil opp og fram over hele Østfold. Der er ikke vi. Her er et aldersspenn på over 30 år mellom yngste og eldste spiller i troppen. Vi har treff ei kul greie, som gjør at vi trekker til oss spillere fra alle nivå. Fotball er mindre viktig enn det sosiale her, fortsetter Moen.





Han ser fram til Eidsberg-kampen. Troppen er ikke så skarp som i første kamp.

- Vi drar uten spiss i dag, og generelt er troppen svakere enn sist. Dog har vi ingen intensjon om å toppe hver eneste kamp. Vi har to kamper som er opplest og vedtatt topping av i år. Det er hjemme og borte mot Drøbak/Frogn3. Det er uaktuelt å tape for de. Eidsberg spiller på gress. Noe vi gjør to ganger i året. Ellers er folka der veldig hyggelige da. Det er vanskelig å si noe så tidlig i sesongen. Vi drar innom McDonalds etter kamp uansett hvordan det går, avslutter trener Martin Garman Moen.









Badebyen Drøbak er inne i sin tredje sesong etter å ha blitt stiftet høsten 2016. Som klubbnavnet forteller er klubben å finne i Drøbak, og årets serieåpning gikk som et eventyr.