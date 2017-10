"Farlig" uke å møte toer-laga





Landslagspausen gir ofte toppa rekruttlag, og denne gang var det Brodd som fikk smake baksiden av å ha toer-laga med i seriesystemet. Det blir spennende å se om Viking2 stiller lik sterkt fredag borte mot Lura, som er et av laga rett bak Brodd på tabellen.





Sandnes Ulf2 vant samtidig 2-1 borte mot Sola. Målsniken Morten Eriksen scora for hjemmelaget, men et selvmål og Roger Eskeland sikra tre borte-poeng. Sistnevnte kom fra Stord i sommer, der spissen banka inn 15 mål for bunnlaget i avdeling 4. På bildet ser vi Eskeland (nr 27) i duell med Brattvågs Håkon Leine under vårkampen som endte 0-0 i Brattvåg.





Sandnes Ulf2 trenger flere poeng, og tar i mot Pors lørdag.





Viking2 sendte ut Iven Austbø, Jose Orozco, Zymer Bytyqi, Steffen Ernemann, George Green og innbytter Michael Haukås for å sikre seg de tre viktige poenga i bunnstriden mot Brodd, og 4-2 seier var derfor alt annet enn overraskende. Bytyqi og Green sto for tre av måla.