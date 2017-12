"Opprykksgarantist" til Byåsen





Opprinnelig er Hovdevik fra vesle Åheim på Sunnmøre. 16 år gammel dro han til Rosenborg, der han var de neste 3,5 åra. Kamper i Tippeligaen ble det aldri, men Hovdevik var reserve for Daniel Ørlund ved en del anledninger. I 2013 var den 91 kilo tunge sisteskansen tilbake på Sunnmøre og Volda, før han året etter på nytt var i Trøndelag. Den gang sto han alle kampene i 2. divisjon for Rødde.





Hovdevik hadde egentlig kontrakt med Ranheim ut 2018, men er nå altså Byåsen-spiller. 25-åringen har mye opprykk på cvb, og det lover godt for Byåsen i avdeling 5 kommende sesong. Det blir trolig et ungt Byåsen-mannskap etter nedrykket fra 2. divisjon i høst.





Der er motstanderene:





Gjøvik-Lyn, Tynset, Ottestad, Brumunddal, Løten, Kolstad, Steinkjer, Rosenborg2, Orkla, Verdal, Tillerbyen, Levanger2 og Melhus.





Byåsen har forøvrig mistet kaptein Ivar Furu til nettopp Ranheim. Midtstopperen er opprinnelig fra Molde, og var innom Ranheim i 2014 før 23-åringen har utviklet seg til en nøkkelspiller i 2. divisjon de tre siste sesongene.









25-åringen har de to siste sesongene vært i Kristiansund og Ranheim, uten å ha fått for mye tillit i mannskapa som rykket opp i eliteserien. I staden har det vore ein del rekruttfotball i 3. og 4. divisjon, men 191 cm høye Hovdevik fikk et par OBOS-kamper i Kristiansund under 2015-sesongen. I tillegg ble det noen cupkamper, der den siste var i sjokk-tapet borte mot Herd i 2016.