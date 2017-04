307 tilskuere i 6. divisjons-åpning





16. april 2017 hadde endelig dagen kommet for det lille stolte øy-samfunnet. Solen hang høyt på himmelen og publikum strømmet til. 307 betalende i tallet. På Sunnmøre er det trolig bare Hødd og AaFK som straffer det tallet på sine hjemmekamper. Selv presten hadde valgt å utsette gudstjenesten to timer i påvente av at fotballkampen skulle bli ferdig. På Fjørtofta har kristendommen fått en religiøs konkurrent i fotballen.

Talen om Jesus oppstandelse fra de døde måtte rett og slett vente til øyas fotballhelter hadde gjort sitt comeback i seriesystemet.





Serieåpninga endte forøvrig 0-0

Fjørtoft IL er 100 år i år, og for to år siden bestemte noen driftige sjeler at det måtte markeres skikkelig. De skulle reise et elleverlag i seriesystemet - et mannskap som kunne rykke opp i jubileumsåret. Det var bare noen små utfordringer. Man måtte finne spillere og trener - og i tillegg sette i stand den gjengrodde åkeren som en gang hadde vært et fotballstadion.