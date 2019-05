48 gule og 5 røde på de 12 siste lokaloppgjørene

I forbindelse med at spillselskapet Coolbet kjører odds på alle lavere divisjoner i Østfold, Akershus og Oslo denne uken, har vi satt det lokale ekspert-korpset på ballen i jakten på de beste vurderingene som finnes i markedet.





Dag Solheim følger både norsk topp- og breddefotball, og i hjemfylket Østfold har Fredrikstad-patrioten stålkontroll på hva som rører seg av fotball-bein.





Utgangspunktet for tipsene er tippekupongen til kretsmesterskapet i tipping, som Coolbet nå kjører på andre og siste uke i de tre nevnte fylker. En kretsmester skal kåres i enden av uken for både Akershus, Oslo og Østfold.

Deretter går ferden videre til Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane.





Her er Solheim sine vurderinger du bør merke deg før odds-bongene stemples denne uka.





Kråkene fortsetter å fly høyt

- På denne Østfold-kupongen peker Moss seg i ut som en stor favoritt borte mot Arendal. Laget fra Sørlandet så ikke ut som de hørte hjemme på dette nivået mot Fredrikstad og Moss imponerer. De ser solide ut defensivt og de finner veien til nettmaskene. Sikker B på Kråkene, sier 60-åringen om PostNord-oppgjøret 11. mai i Arendal.





Solheim går deretter videre til 4. divisjon.





- Østsiden slår dessverre min gamle klubb Selbak igjen. Klubben, som fostret Egil Drillo Olsen, har allerede banket naboen et par tre kilometer lenger oppover Glomma 6-2 i NM kval denne sesongen. 100 års- jubilanten får ikke med seg noe denne gangen heller. Det scores mye i disse kampene. De 12 nevnte oppgjørene har et snitt på nesten 4,5 mål. Fem av dem er straffespark. Statisstikken er 8-3-1.

Drøbak Frogn hevner fjorårets tap





I 3.divisjon avdeling 2 har Drøbak-Frogn vunnet to av tre kamper. Det blir bedre lørdag.





- Da Ørn tok ferga hjem etter kampen på Seiersten i fjor, var det etter en 4-0 seier. Denne gangen tror jeg poengene blir igjen i Drøbak, og at hjemmelaget vinner en målfattig kamp, tror Solheim.





Fortsatt uten hjemme og borteseier





Fredag er kampdag i 5. divisjon.





- Hjemmelaget Askim er fortsatt uten poeng på eget gress i årets 5.divisjon. Seieren har kommet borte. Torp er uten på sine bortekamper, og den ene seieren har kommet hjemme. Nå deler lagene poengene og bryter poeng-nullen hjemme/borte, mener Solheim.

Har ikke scoret mål





Skjeberg har kommet feil til på det i 6. divisjon, og Solheim ser flere mørke skyer i horisonten.





- Skjeberg har ikke scoret et eneste mål på de to første. De har muligheten til det tirsdag kveld borte mot Tune. Første hjemmekamp endte 0-8 mot Begby, og Rygge vinner klart i dette oppgjøret mellom de to lagene ved Østfoldbanen. Dog tror jeg hjemmelaget scorer mål, avslutter fotball-ekspert Dag Solheim.