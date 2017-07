5 mål fra Aabrekk

Sterk snuoperasjon i Førde

Kampen var knapt kommet i gang da Førde får straffe. En duell mellom midtstopper og spiss. Rimelig billig den. Ruben Holseter scorer sikkert. Førde trykker mye på i denne perioden og blir belønnet med et nytt mål etter 8 minutter. Myrkaskog for Førde. Varegg samler seg og innser at skal man delta i denne kampen må de melde seg på.

Varegg klarer å spille ball og overtar mer og mer av banespillet. Og etter en halvtimes spill åpner Torbjørn Aabrekk scoringskontoen og lager 2-1. Førde satser på høye baller og duellspill som sitt fremste våpen men Varegg klarer å beholde roen med sitt eget spill. 2-1 står seg til pause.

Etter hvilen fortsetter Varegg sitt spill og Aabrekk lager nytt mål etter 50 minutter. 2-2. Førde aner hva som kommer til å skje , men kan lite gjøre. Etter en times spill Abrekk igjen frempå og 3-2 til Varegg. Førde må satse mer fremover og det lager rom for kontringer . Den ustoppelige Aabrekk gjør 4-2 etter 71 minutter. Like etter får Førde et mål etter tette dueller i Vareggs 5 meter , Savland for Førde. Det står 4-3 til Varegg. Førde satser alt fremover , men Vareggs forsvar holder unna selv om de kommer til en del skuddforsøk. Det meste går over eller utenfor. I stedet er det dagens mann Aabrekk som gjør 5-3 i det 86 minutt. Da er det bare å sikre tiden ut og ta med seg poengene hjem.

En deilig seier med tre poeng og mange mål. Dagens mann Torbjørn Aabrekk sto frem som en klasse goalgetter i denne kampen. Ingen ferdigscorete mål her. Tre gule til Varegg , Rojas, Pettersen og Aabrekk. Aabrekk fikk for provoserende mål feiring mot hjemmelagets publikum tror vi. Førde med et gult og et direkte rødt til kaptein Ruben Holseter på overtid. Han snakket seg inn i garderoben til en tidlig sommerferie. Mye frustrasjon hos hjemmelaget.

Forskjellen på lagene besto i at Varegg har en mer ballbesittende stil og spiller seg opp bakfra med stor trygghet i laget . Førde satset mer på høye baller og duellstyrke for å kompensere for de manglende ferdighetene.