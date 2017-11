Alle rekruttlaga i en serie?

Uansett kan OFK samle 11 rekruttlag i en avdeling- i teorien.





KFUM3

Oppsal2

Follo2

Kjelsås2

Skeid2

Grorud2

Bærum2

Lyn2

Ullern2

Asker2

Frigg2





Oppsettet er forventet å foreligge i siste halvdel av november, men høyst trolig vil de 11 laga du ser over bli spredd jevnt ut over de tre avdelingene på nivå 5 i Oslo neste sesong.

Dette fordi kretsen gjerne legger 2017-resultat til grunn for avdelingsoppsettet i 2018. Tabellplassering og poengsnitt. I tillegg skal lag som kommer ned fra 3. divisjon og som kommer opp fra 5. divisjon fordeles jevnt.

Vedrørende nedrykk skal det være raskt gjort, siden det bare var Holmen som kom ned fra Norsk Tipping-ligaen.

Lokaloppgjør-faktor skal også spille inn, men det vil ikke bli tatt høyde for geografi i utgangspunktet.





Drømmen lever inntil videre for mange klubber, og kretsen sparer trolig seg selv for mye klaging ved å sette opp "rekrutt-avdelingen" du ser over.





Bildet er hentet fra hjemmesiden til kvalitetsklubben KFUM, som har hatt en fantastisk sesong for alle sine tre seniorlag. Solid sesong i 2. divisjon, opprykk til 3. divisjon og opprykk til 4. divisjon.

Trolig er det nok bare ønsketenking for flere ledere i de totalt 36 laga, for tre avdelinger betyr også 12 lag i hver serie.