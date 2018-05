Arendal og Bryne på sporet





Nå er det Start i cupen som er neste oppgave for en av de største opprykksfavoritten fra avdeling 2.





En annen med uttalte opprykksambisjoner er Bryne, og jærbuene tok seg av Kjelsås hjemme etter en scoring i hver omgang.





Ellers imponerte Brattvåg med en svært sterk andre omgang på Intility Arena, der et ungt VIF2 leda 2-1 til pause. Brattvåg spilte tidvis underholdene fotball, og langt mer energisk etter pause enn de første 45 minutta. Daniel Stensøe ble 2-målsscorer i tillegg til at innbytter Patrik D. Hjelmseth scora sitt første mål for Brattvåg.





Ellers som venta svært jevnt i denne avdelingen, der KFUM tok sin tredje strake seier på tabelltopp. Dramatisk på KFUM arena var det uansett, der Hødd brant et straffespark på stillinga 1-1.





Øvrige resultat:





Egersund-Vidar 0-1

Nardo-Fløy 3-2

Stjørdals-Blink- Skeid 1-1

KFUM-Hødd 3-1





Tabell:





1 KFUM 3 9 2 Vålerenga 2 3 6 3 Brattvåg 3 6 4 Skeid Fotball 3 5 5 Bryne 3 5 6 Arendal 3 4 7 Hødd 3 4 8 Stjørdals-Blink 3 4 9 Nardo 3 4 10 Vidar 3 3 11 Fløy-Flekkerøy 3 2 12 Kjelsås 3 2 13 Egersunds 3 1 14 Vard Haugesund 3 1









Etter ti kullsvarte minutter i 2-3 tapet mot Stjørdals-Blink, revansjerte Arendal seg i Haugesund. 4-1 mot Vard var et stort steg i riktig retning igjen for trener Mathias Andersson (39) sine menn. Super-veteran Petar Rnkovic skåra de to første måla. 39-åringens to kasser ble fulgt opp av Jakob Rasmussens 3-0 scoring fra straffemerket før halve timen spilt. Vard redusert en gang før den tidligere Odd og Molde- spissen Pape Pate Diouf fastsatte sluttresultatet til 4-1 kvarteret før slutt som innbytter.