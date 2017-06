Arnes favoritter i front

Salangen tapte 1-3 for Tromsø2 fredag, der begge lag ligger bakerst i det lange feltet som jobber med å holde fire lag bak seg.

En jevn og tett avdeling dette, der seks poeng skiller tredje fra 11. plass og nedrykk. Sortland og Lørenskog åpner lørdagen, og er to lag som ligger midt i sjiktet som skissert foran. To ustabile mannskap, der gjestene får et forsiktig tips.

Skedsmo tar i mot Skjetten med kuler og krutt, men opprykksfavoritten og serielederen har sett solide ut så langt. 19/21 poeng er opprykkstempo. Ga fra seg to poeng sist på Funnefoss gressbane. Skjetten med fæle 0-4 hjemme for Mjølner. 1.38 hos Nordicbet som forventet.

Skjervøy er vertskap for Lillestrøm2 i et rent bunnoppgjør samme dag som gjestenes A-lag møter Stabæk i eliteserien. Åpent.

Senja mot FuVo er en annen viktig kamp i bunnstriden, der gjestene har skuffet litt. Bør ha med seg poeng fra nord.

I Narvik er det full fyr i teltet når Harstad kommer til byen. Duoen følger nærmest Skedsmo, der begge har vist stabilt bra form, men hatt sine glipper. Vi holder en liten knapp på Mjølner.

Mandag tar Fløya i mot et godtgående Alta2. Dette er femte kampen på to uker for Fløya som ble slått ut av Tromsø i cupen onsdag. Hva Alta kommer med vites ikke, men dette kan bli mer åpent enn tabellfireren Fløya setter pris på.