Asker i godt driv





Karoliussen får trolig sjansen til å si takk for sist til gamle lagkompiser allerede i serieåpningen. Da kommer Asker til Fredrikstad Stadion.





Ellers har Asker mista Even Bydal til Kongsvinger. Den svært talentfulle 20-åringen etterlater seg et hull på midtbanen, som det er ventet Karoliussen går inn å tetter.

Trener Kevin Nicols måtte si farvel til midtstopper Aleksander Solli etter sesongen, men har funnet erstatteren i britiske Aaron Jones. 24-åringen har blant annet en fortid i Raufoss, men kommer fra svenske Ängelsholm.





Første treningskamp kom bare dager etter at sesongoppkjøringen starta. Borte mot nabo Stabæk ble det 1-5 tap. Til helga skal Asker øve seg i treningskamp mot Raufoss.

Nylig ansatte Asker Hans Knutsen som ny sportssjef - 7 år etter at han takket for seg i klubben. Den første signeringen ble Patrik Karoliussen. 28-åringen kommer fra Fredrikstad, og har også tidligere spilt i Follo. Midtbanemannen får drakt nummer 28, og forventes å bli en solid forsterkning for Asker i jakta på OBOS-spill.