Asker tok over tabellteten





Stabæk2 ser ut til å slite med å klore seg fast på et nytt nivå, og ble i alle fall et nummer for små mot opprykksjagende Asker. Gjestene ødela all spenning før pause. Eivind Dahl scora allerede etter knappe 6 minutter, og sitt andre rett før pause. Rett før halvtid scora også innbytter Demba Traore i en omgang der to spillere ble fraktet til sykehus etter en stygg smell ute på bana.





Asker fører da ann i en svært jevn avdeling, der Stabæk2 har seks poeng opp til sikker plass.





I mandagens andre kamp sto Tobias Lauritsen for alle tre måla, da Odd2 vant 3-0 borte mot Bærum. Fjorårets rekordmann i 3. divisjon, har dermed 6 fulltreffere i 2. divisjon så langt. For Odd2 var dette den første seieren siden serierunde 3 tidlig i mai, og Skiens-rekruttene klatret over nedrykksstreken.





Slik var resten av runden:









Dette er tabellen:





Foto: Askerfotball.no

Det var ingen god mandags kveld i Bærum, der både eliteserie-rekrutter og breddeklubb fikk så hatten passet på eget gress av Odd2 og Asker.