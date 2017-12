Avdeling 2

Oppsettet for Norsk Tipping-ligaen avdeling 2 gir Kvik Halden som forhåndsfavoritt etter å ha konkurrert i den trolig tøffeste avdelingen i år. Den vant som kjent Moss.



Eidsvold Turn, Eidsvold Turn,

Skjetten,

Lørenskog

,

Skedsmo,

Gjelleråsen,

Lillestrøm 2,

Østsiden

,

Kvik Halden,

Selbak,

Kråkerøy

,

Valdres,

Vestfossen

,

Strømsgodset 2 og

Bjørnevatn





Spillselskap Coolbet er klare på at Halden-gjengen har gode opprykks-sjanser.