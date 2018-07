Badeby-gutta best i røft lokaloppgjør





Tabell-leder Oppsal brant straffespark på stillingen 1-1 i det 85. minutt, men ble berget av juniorspiller og innbytter Thomas Kongerunds vinnermål på overtid hjemme mot Ready. Gjestene tok også ledelsen etter pause, mens Oppsal utlignet 15 minutter før full tid. Dermed slapp Oppsal med skrekken i sommervarmen.





På Seiersten var det et knallhardt lokaloppgjør mot Follo, og dommeren sleit med å finne fram til hvor kampen skulle spilles. Vel 20 minutter forsinket fikk i alle fall kamplederen vist at han hadde husket å ta med kortstokken. Totalt 9 gule kort ble delt ut før hjemmelagets Frederic M. Mang så direkte rødt på overtid. Det deppet trolig Teiturs menn lite over, ettersom Raymond Larsen sikret Drøbak-Frogn alle tre poeng med sitt vinnermål rundt timen spilt i badebyen. Med til historien hører det også at Follo hadde fått to mål annulert før målet til Larsen.





Ellers tetnet det enda mer til i bunn av tabellen, der det nå kun skiller fire poeng fra Ready på først plass under streken til Rilindja på sjette plass.

I Ålesund klarte naboene Spjelkavik og Herd å holde hverandre fast i bunnstriden, ettersom lokaloppgjøret på nytt endte uavgjort.





I mandagens lokalderby på Reknesbanen ledet Molde2 3-1 til kvarteret sto igjen. Da våknet Træff, og snudde kampen til seier 4-3. Dermed fikk Oppsal ei luke i toppen med fire poeng til Molde2.





En runde gjenstår før ferien.





Serierunde 13:





KFUM2-Rilindja 2-1

Spjelkavik-Herd 0-0

KBK2-Hødd2 1-1

Ullern-Lokomotiv Oslo 0-2

Oppsal-Ready 2-1

Drøbak Frogn-Follo 1-0

Træff-Molde2 4-3





Tabell:





Foto: Oppsal twitter

Det var en ellevill serierunde 13 i Norsk Tipping-ligaen avdeling 1.