Berget poeng på overtid





I kampen mot nedrykk tok Fløy og Brattvåg viktige seire innbyrdes mot lag under streken.





I Brattvåg var det spennende i 45 minutter, men så tok Brattvåg totalt over mot et Vidar-mannskap som sliter. Seieren 4-1 kunne fort vært et par mål større med bedre uttelling.

VIF2 sendte på nytt et Eliteseriesterkt lag av gårde på tur, og i Arendal gikk det mot seier 3-2. Tre minutter på overtid utlignet Arendal til 3-3 mot Aron Dønnum (bildet) og VIF2, som dog kloret seg fast over nedrykksstreken.





I Ulsteinvik gikk Hødd mot tre poeng med 2-0 på tavla etter 82 spilte minutter. På fem minutter spurtet formsterke Egersund til 2-2.

Skeid hadde da allerede tapa 2-3 hjemme mot KFUM, etter å ha ledet Oslo-derbyet to ganger underveis. Dette var KFUM sin første seier etter sommerferien.









Resultat: Brattvåg-Vidar 4-1 Skeid-KFUM 2-3 Hødd-Egersund 2-2 Arendal-VIF2 3-3 Nardo-Bryne 0-2 Fløy-Vard 2-1 Kjelsås-Stjørdals Blink 1-1

Tabell:

1 Hødd 18 36 2 Skeid Fotball 18 35 3 Egersunds 18 30 4 Arendal 18 30 5 Bryne 18 29 6 KFUM 18 27 7 Kjelsås 18 27 8 Brattvåg 18 25 9 Fløy-Flekkerøy 18 23 10 Nardo 18 21 11 Vålerenga 2 18 20 12 Stjørdals-Blink 18 20 13 Vidar 18 15 14 Vard Haugesund 18 8 Bryne er også i ferd med å melde seg på om direkte opprykk eller kvalifiseringsplassen etter 2-0 borte mot Nardo.

Den 18.runden sendte Vidar og Vard et steg nærmere 3. divisjon, mens Hødd byttet plass med Skeid om direkte opprykk på nytt. Bakfra er Egersund og Arendal fortsatt en trussel, men begge måtte ta til takke med uavgjort.