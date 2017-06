Blink drar fra igjen?





Det betyr at Mosjøen traff tabellbunnen i ei tett nedrykksstrid, og spesielt lettere blir det ikke i siste kamp før ferien hjemme mot Stjørdals-Blink neste lørdag. Før den tid tar Blink fatt på tabellfemmer Junkeren hjemme. Et Bodø-lag i god flyt, som stakk av med alle poenga på overtid hjemme mot Mosjøen sist, men som denne gangen trolig får mer enn nok å bestille mot denne avdelingens klart sterkeste mannskap. Sondre Stokke putta to kasser sist i 2-0 seieren borte mot Molde2, og spissen har potensiale for både 25 og 30 mål i denne relativt svake avdelingen.





Træff mot Verdal ser tett og jevnt ut, men muligens får hjemmelaget det stritt uten den karanteneramma forsvareren Hauso og i tillegg har Eltervåg og Cicic vært ute med skade de siste ukene. Verdal ikke lette å klå seg på.





Sverresborg uten Relling med karantene - men bydelsklubben har våknet til live de siste ukene. Senka Strindheim og Steinkjer to siste og scorer nok mål. Kolstad med motflyt siste uker, og må klare seg uten Bjørgve med karantene her. Vunnet 4/5 borte. Åpent.

Den 11. serierunden er allerede godt i gang i avdeling 5. Mosjøen fikk så hatten passa i 2-8 smellen i Steinkjer onsdag. Torsdag scora Molde2 et mål rett før og et rett etter borte mot Mo i 2-0 seieren. Fredag vant Strindheim 2-1 hjemme mot et Tillerbyen uten viktige Asgeir Snekvik. Orkla fortsetter snuoperasjonen etter en skuffende seriestart og fikk med seg 1-1 borte mot et på papiret sterkt RBK2. Bakenga, Dahl Reitan, Østbø og Elba Rashani var alle å finne i rekrutt-troppen.