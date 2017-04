Blink i Molde?

Stjørdals-Blink høvlet ned stakkars Mo 6-1 i første serierunde, og det klare favorittstempelet vi ga de før seriestart er definitivt ikke svekka. Har enkeltspillere som ikke hører hjemme på nivå 4 i norsk fotball, og i denne ujevne avdelingen gjør det sitt til at Blink skal bli tunge å velte. Sondre Stokke skåra over 50 mål for Strindheim i 2014-sesongen sist spissen bada rundt i denne divisjonen, og han scora 2 av de 6 måla sist. Denne lørdagen går turen til Molde og Træff, som vi annonserte som et godt spill borte mot Mosjøen i første serierunde. Det sto seg godt. Træff vant rett nok bare 1-0, men burde ha leda enda klarere til pause. Helt annen motstand her, og NordicBets 1,60 på borteseier kan vi ikke annet enn å anbefale som rundens spill i avdeling 5. Dette lukter lavt Træff-lag mot ballførende gjester. Hjemmelaget satser alt på overganger og dødballer, men der er også Blink godt utstyrt for både å ta i mot og gjøre det samme selv.

Molde sine talentfulle unggutter har fått en god start med to strake seire etter at svake Sverresborg ble slått 4-2 fredag. Samme dag vant Tillerbyen 4-1 over Orkla, og det er også et lag som har gått ut med maks poengpott etter to serierunder.

Nevnte Mosjøen skal til SalMar-banen og møte et ungt Rosenborg2-lag lørdag ettermiddag. I sesongåpninga i Bodø sendte trønderne som ventet mest juniorer, men hadde også launcha Erlend Dahl Reitan med på flyet. Med eliteseriekamp hjemme mot AaFK søndag, blir det trolig omtrent samme tropp som sist helg fra RBK2. Trolig blir det uansett tøft for Mosjøen, men muligens kan taktikken med å ligge lavt, for å kjøre overganger, gi pott for trener Vestre, som trenger en opptur etter tapet i 1. serierunde. Dog tynn stall og lite å velge i for gjestene. RBK2 berga uavgjort på overtid mot Junkeren.

Mo tar i mot Steinkjer etter den røffe turen i tørketrommelen borte mot Blink åpningsdagen. Om vi da skal tro Drillo vil 1-6 smell borte gi suksess i neste hjemmekamp. Kan det være så enkelt som at Mo reiser seg å tar Steinkjer, som tapte 0-1 for Tillerbyen sist helg? Kampen kommer fire dager før lokal-derbyet hjemme mot Mosjøen i 1. runde av NM, og muligens ligger litt av tankene allerede ut i midtuka. Da kan Steinkjer hogge til i revansje. Skal også være et bedre lag på papiret.

Kolstad skuffet sine tilhengere med 1-3 tap borte for Orkla i første seriekamp, og skal nå prøve å reise seg hjemme mot Verdal. Gjestene med 4-2 hjemme mot Sverresborg sist intetsigende, og h-oddsen er for lav til at innsatser frister.

Søndag skal Strindheim møte Junkeren. Trønderne tapte fortjent 0-3 borte mot Molde2 sist, og har mista mange spillere etter nedrykket fra 2. divisjon. Inne i Nordlandshallen leda Junkeren til inn i overtida mot RBK2, men da kom også den bitre utligninga til 1-1. Åpent.