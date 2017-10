Blink oppe - resten kan rykke ned





- For vår del er dette en utrolig viktig kamp. Om vi ikke vinner kan det være kjørt for vår del, så det er bare å gi full gass, sier Mosjøen-trener Rikard Vestre.





Hans Mosjøen har slitt med en syltynn stall i hele år, og ligger sist på tabellen fem poeng bak sikker plass. Tre av de fire siste kampene spilles hjemme på Kippermoen naturgress, så med seier i kveld kan Vestre og spillerne fortsatt leve i håpet inn i høstmørket nordpå.





Orkla ligger et poeng under sikker grunn etter hårtørker-resultatet i Stjørdal sist. Lørdag kan de bytte plass med Mo over streken med seier.





Tillerbyen er to poeng under streken og tar i mot Træff lørdag ettermiddag. Moldenserne ligger tabellsekser, men det er kun fire poeng til nedrykk.





Tabellfirer Verdal tar i mot allerede opprykksklare Blink, så spørs det om festen har tatt slutt i hos fylkesrivalen i Stjørdal - eller om tabellfireren med fire poeng til nedrykk skaffer seg sårt tiltrengt oksygen i stå-kampen.





Sverresborg, har som de fleste eksperttips gikk ut på før sesongen, slitt med å skaffe seg trygg grunn under knottene. Hjemmekampen mot Strindheim er helt avgjørende å vinne lørdag.





Junkeren tar i mot Steinkjer søndag, der begge lag ligger midt i haugen, men heller ikke kan føle seg trygge på å berge plassen.





Mandag tar tabelltoer Kolstad (20 poeng bak Blink) i mot RBK2. Gjestene et poeng over nedrykk. Hjemmelaget syv,









Allerede i kveld smeller det første nedrykks-slaget i Molde, der eliteserierekruttene tar i mot tabelljumbo Mosjøen. Dagen etter semifinale-exiten mot Lillestrøm og to dager før eliteserieoppgjøret hjemme mot Sandefjord, er det ikke lett å si hva slags lag Molde2 stiller med. Rekruttene ligger tabelltreer med sine 31 poeng. Det er fem mer enn første nedrykksplass, men det ble 0-3 tap sist i Bodø mot Junkeren. Der stilte Molde2 "snilt"