Borgen tung favoritt mot naboen





- Vi søla det skikkelig til for oss selv sist. Der lå vi først under 0-2 etter 11 minutter, så klarer vi å snu det til 3-2 med scoring på overtid. For så å slippe Blaker2 inn igjen til 3-3. Vi er vel litt løse i begge ender, men det tror jeg de fleste lag er på dette nivået. Det er mye mål i mange kamper. I går vant Søndre Høland 8-6 mot Fet2. Det er i alle fall publikumsvennlig fotball, sier trener Ola Jørstad.









Opprykk ikke omtalt

Borgen har kamma inn 7 av 9 poeng. Det er fem mindre enn duoen Søndre Høland og Raumnes og Årnes2. De har dog en kamp mer spilt. I kveld er motstander fra nabokommunen Holter. Gjestene på Borgen stadion står med et poeng. Hjemmelaget er 1,30-favoritter hos spillselskapet Coolbet, som prissetter alle lag i lavere divisjoner i Akershus, Oslo og Østfold parallelt med Kretsmesterskapet i tipping.





Trener Jørstad føler ikke på noe opprykkspress, og tar en kamp av dagen. En lærer har ofte pedagogiske innganger på oppgaver, så har Jørstad også på barndomsklubben Borgen.

- Vi har ikke snakka om opprykk, for vi kan egentlig tape for hvem som helst, og like godt slå hvem det enn skal være også. I dag mangler jeg fire spillere som starta sist, men heldigvis har jeg en bred stall å plukke fra. Holter har flere gode spillere, og en tabell er ikke satt etter tre runder. I 6.divisjon kan alle slå alle. Jeg gleder meg til å møte et rent A-lag, og ikke et av disse uforutsigbare 2er-lagene det er alt for mange av blitt, avslutter Borgen-trener Ola Jørstad.



Motstander Holter fikk opprykket til 6.divisjon i vinter etter som et lag trakk seg fra divisjonen. Det har foreløpig blitt et poeng på de tre første kampene.









Borgen er en breddeklubb i 6.divisjon Akershus uten særlig rekruttering fra egne rekker. Klubben har lag opp til 12 år, men så er det ikke tilbud før A-laget. På flaggskipet har en bred stall på 24 mann lagt et godt grunnlag i vinter. Sesongstarten har vært upåklagelig med 7 av 9 mulige poeng.