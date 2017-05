Brann 2 slo Herd

Brann 2 tok sine første hjemmepoeng denne sesongen da klubben slo til med 4-1 hjemme mot Herd. Laget er ventet å være med på den øvre halvdelen av tabellen denne sesongen.



Andreas Fantoft sendte bergenserne i ledelsen like før pause i denne kampen, mens Even Hepsø Vetås doblet etter 72 minutter. Det ble litt spenning igjen i kampen med ti munutter igjen å spille da Ingolfur Orn Kristjansson reduserte for Herd. På tampen er det unge Andreas Mjøs som netter to ganger. Dermed vinner Brann 2 greit med 4-1 hjemme på Nymark.