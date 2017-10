Brattvåg et hinder unna opprykk





Innbytter Håkon Leine scora 2, Willy Zamble kom fra benken og var sist på 1. Før pause scora Emil Dahle og Niklas Rekdal. Prince Destin og Kristian Strande dunka inn hver sitt etter corner, mens Sondre Beite scora sitt femte mål for Brattvåg etter overgangen fra Hødd i sommer.





Lysekloster satte tre kasser etter at Sotra freidig nok hadde tatt ledelsen i kampen, men Stian Dyngeland, Espen Birkeland og Kasper Hjørngaard sikra hjemmelaget de tre poenga som gjør at de følger Brattvåg på samme poengsum. Brann2 er siste motstander, men Lysekloster er avhengig av hjelp fra Os for å komme seg inn øverst på tabellen.





Et Os-mannskap uten en karantene-ramma Christoffer Hafsås klarte bare 2-2 borte mot allerede nedrykka AaFK2, og står med seks minusmål bedre målforskjell og tre poeng mer enn Stord.





Stord vant 3-1 mot et ungt Brann2-lag, og må vinne klart mot Haugesund2 i siste runde - samtidig som Os må tape klart for Brattvåg. Haugesund2 har trolig for svak målforskjell til at de kan komme inn foran Os.





Øvrige resultat:





Førde-Fjøra 3-1

Herd- Spjelkavik 1-0

Fyllingsdalen-Varegg 1-3









1 Brattvåg 25 53 2 Lysekloster 25 53 3 Herd 25 42 4 Sotra 25 41 5 Fyllingsdalen 25 38 6 Varegg 25 37 7 Førde 25 34 8 Spjelkavik 25 32 9 Brann 2 25 30 10 Os 25 30 11 Stord 25 27 12 Haugesund 2 25 27 13 Fjøra 25 23 14 Aalesund 2 25 17

I et fantastisk møkkavær i Brattvåg ble det tidlig klart at junior-rekka til Haugesund2 skulle få en knalltøff lørdag mot et opprykkssultent hjemmelag. Det sto rett nok bare 2-0 til pause, men gjestene hadde ikke mye å komme med i retning målet til BIL-keeper Per Espen Thorsen. De siste 45 minutta ble det helt lekestue, og Haugesund2-spillerne gleda seg nok mer og mer til bussturen hjem for å se eliteseriekampen mot Sandefjord søndag.