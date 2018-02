Brattvåg forsterker med duo

Brattvågs to siste tilvekster er 20-åringene Joakim Barstad og Adnan Dudic. Førstnevnte et lokalt stoppertalent AaFK ikke fant plass til i sin OBOS-stall. Barstad har spilt på alle yngre landslag fra U15 til U18, og er en spiller AaFK har satset mye på å utvikle. Barstad er fra Haram kommune, og derfor var Brattvåg et naturlig valg da det ikke ble proff-kontrakt i AaFK. 20-åringen har startet begge treningskampene i gult og blått, og er sett på som Prince Destins erstatter.





Adnan Dudic var på prøvespill i Brattvåg både rett etter sist sesong var ferdig, og på starten av januar-måned. Norsk-bosnieren var lenge ansett som et talent i Molde, men det ble med kamper for Molde2. Sist høst var 20-åringen lånt ut til Fram Larvik i 2. divisjon, og det fungerte etter rapportene godt. Kontrakten med Molde gikk ut i fjor, og kantspilleren har også vært på prøvespill i Levanger i vinter.





Begge to har signert kontrakt ut 2019-sesongen i Brattvåg, som fortsatt er på jakt etter å styrke stallen inn mot seriestart i PostNord-ligaen avdeling 2 borte mot Vard Haugesund 15. april. Spesielt ser sunnmøringene seg om etter offensive forsterkninger.









Brattvåg har rukket å spilt 3 treningskamper, der det har blitt 0-4 for AaFK i tillegg til seire mot Molde G19 og Herd. Neste helg går turen på treningswekend i Trondheim. Der er Nardo motstander. Bydelsklubben har tapt 0-2 for Levanger og 0-6 for Ranheim i Abrahallen sist helg.





Nardo og Brattvåg er av spillselskapet Coolbet levnet små sjanser til å vinne PostNord-ligaen avdeling 2. Brattvåg betaler 50, og Nardo 60 i vinnerodds. Bryne og Arendal er feltets klare favoritter til 2.95 i vinnerodds.