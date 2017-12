Brattvåg forsterker med keeper fra Brasil

Brasilianskfødte da Silva er ikke helt ukjent for de som har fulgt Brattvåg tett de siste sesongene.

Målvakta har vært i Molde i 5 sesonger. Der vokta 21-åringen målet for Molde2 ved fleire anledninger i både serie- og treningskamp mot Brattvåg.

I tillegg vet Nettips-redaksjon at han var aktuell for lån høsten 2015.

Da var AaFK ute etter Per Espen Thorsen som leiesoldat for en skadd Sten Grytebust, men det ble aldri noe utlån den høsten.

Om Thorsen hadde reist var Neydson da Silva høyaktuell som erstatter.

Nå er brasilianeren BIL-spiller på kontrakt ut 2019. Noen små uker etter at Per Espen Thorsen valgte å gi seg i Brattvåg.

- Det er ei målvakt vi har hatt på radaren etter å ha sett han i flere kamper de siste sesongene. Han var et svært spennende alternativ, når Per Espen valgte å dra fra oss. Vi har jobba intenst med å løse keepersituasjonen siden, og dette er en løsning vi er veldig godt fornøyd med å lande, sier sportssjef Per Gidlund.

OBOS

Neydson da Silva var fast reservekeeper for Molde i Eliteserien fram til sommeren i år.

Da dro sisteskansen på utlån til Elverum i OBOS-ligaen.

Der fikk 21-åringen tre seriekampar i 1. divisjon i tillegg til 0-1 tapet borte mot Vålerenga i cupen.

Utenom det var han reserve for første-målvakt Karl Fredrik Tervaniemi.

Molde henta målvakta fra Ekko/Aureosen i 2011. Brasilianaren fikk sin debut i sluttminuttene i Eliteserien hjemme mot Start i 2015.

I år ble det med cupkampen borte mot Volda, der Molde vant 3-2 med Neydson da Silva som keeper.

I Brattvåg er ein no godt nøgd med å starte oppkøyringa til 2018-sesongen med fulltalig keeper-team.

Brattvåg går dermed 2018-sesongen i møte med Neydson da Silva, Henrik Hansen og Benjamin Rørhus som keeperteam.