Brattvåg jager tabelltopp

Brattvåg - Fyllingsdalen

Et nytt toppoppgjør i avdeling 4 for opprykksambisiøse Brattvåg. Sist helg ble Lysekloster gjort til statister etter pause på bortebane, og det var rett og slett imponerende levert av sunnmøringene mot et lag som er spådd å være den tøffeste oponenten til opprykket. Onsdag leverte Brattvåg en god spillemessig cupkamp mot eliteserielaget Kristiansund, der fem mann fra Lysekloster-kampen ble spart fra start. 0-3 gir ikke noe korrekt bilde av kampen, for det kunne like godt vært Brattvåg som avanserte til 2. runde. KBK med en eliteserietung startoppstilling traff imidlertid sykt bra på to frispark etter pause, og 0-3 kom på overtid på en overgang. Ingen nye skader eller karantenere for Brattvåg til denne kampen, mot et lag som er spådd outsiderrolla til opprykk bak de to nevnte lag.

Fyllingsdalen eneste lag med full pott etter to runder, og bergenserne har gjort det på imponerende vis mot Brann2 og Haugesund2. Avanserte videre i cupen etter 2-1 mot Sotra onsdag, og kommer naturlig nok stinne i selvtillit til dette oppgjøret i Brattvåg. Skal dog være økonomirot spøkende i klubben, og det er ventet at laget ikke vil kunne holde tritt med vertene og Lysekloster hele veien ut. Ser dog robuste og solide ut for tiden.

Brattvåg motiverte favoritter, men oddsen er latterlig lav mot et godt lag som enda ikke har tapt en kamp. Hjemmelaget kommer best til sin rett når motstander inviterer til åpent spill, så spørs det om Fyllingsdalen parkerer bussen for å kjøre overganger - eller tar fighten med offensiv tilnæring. Merkelig høy odds på andre utfall enn H, men vi anbefaler ikke innsatser her.

Varegg - Spjelkavik

Varegg åpnet med en målløs hjemmeforestilling mot Herd, før det ble seier 3-2 borte mot et ungt og på papiret svakt AaFK2- lag sist. Seiersmålet der på overtid av den notoriske målsniken Torbjørn Aabrekk etter at AaFK2 også serverte Varegg et selvmål til utligning 2-2. Får det tredje sunnmørslaget i rekke på besøk her, og det er et godt trent og organsiert kollektiv trener Frode Fagermo rår over. Varegg slapp å bruke krefter på cup i midtuka, og har hatt fullt fokus inn mot denne. Har slitt med å skåre mål i vinter, men muligens løsna det sist i Ålesund?

Spjelkavik åpnet med 2-2 i Os, der 2-0 ledelse ble henta opp. 2-1 hjemme mot Fjøra sist, og seriestarten har vært som forventa. Som forventet for enkle i Ulsteinvik onsdag, der Hødd scora etter 1 minutt i 4-1 seieren. Kommer ikke til Bergen for å vinne underholdningsprisen, men spiller her sin 3. kamp på ei uke. Det kan sette sine spor.

Gjestene gjort til knappe favoritter hos NordicBet, men dette blir ikke lett for Spjelkavik. Vi setter vertene som favoritter, og 2,25 er et av to spil i avdeling 4 vi anbefaler litt oppmerksomhet denne helga.

Os - Fjøra

Unge Os åpnet med 2-2 hjemme mot Spjelkavik i en kamp der de kom tilbake fra 0-2. Sist varslet vi for seieren borte mot Stord, og 2,80 på en massiv 5-2 seier var festkaramellen den runda. Røyk ikke uventet 1-4 for Nest Sotra i cupen i midtuka, der det vanka to direkte på tygga før kvarteret var spilt. Fortsatt betaler NordicBet godt syns vi for nye Os-fremganger, og dette er et av rundens to spill i avdeling 4.

Fjøra meldte vi mot borte mot Spjelkavik sist helg, og det stemte i 1-2 tapet. Vant serieåpninga 1-0 hjemme mot AaFK2, der et ungt gjestelag fikk en ekstremt strabiøs oppladning til bortekampen i Sogndal. 1-6 slakt av Sogndal i midtuka. Overlevde spissinga av 3. divisjon i fjor som en av de beste femmerne i en heller svak avdeling, og får det tøft med å berge seg unna nedrykk i år.

2,00 hos NordicBet på Os-seier blir et av rundens spill.

Brann2- Herd blir en prøvelse for et Herd-mannskap som holdt AaFK til ekstraomganger i cupen onsdag. Leda 2-0, men eliteserielaget berget 2-2, ekstraomganger og senere avansement. Klar fordel et ungt og talentfullt Brann2-lag. Haugesund2-Førde er et oppgjør mellom to "smultringer" Førde tap for Sotra og Brann2 før Florø ble for sterke i cupen i midtuka. Haugesund2 med 0-2 for Lysekloster her i åpninga før Fyllingsdalen ble for sterke sist i 1-4 smellen. Gjestene forsiktige favoritter. Stord-Lysekloster er rundens siste kamp. Vertene er sjanseløse mot et lag som i midtuken også forsterket med en ny midtstopper etter 1-4 tapet sist mot Brattvåg.