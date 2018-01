Brattvåg selger spiller til Malta





Nå er neste stopp Malta og tabelltreer Gzira United. 10 runder før slutt ligger laget treer i den hjemlige Premier League, og det er bare fire poeng opp til lederlaget Balzam. Destin debuterer borte mot Hibernian på lørdag. På solrike Malta er det korte turer til bortekamper på den lille Middelhavsøya.





For Brattvåg betyr det at man kun har 13 utespillere midt i januar. I tillegg er det et par spillere som er ute med langtidsskader. Det er dog ventet at sunnmøringene vil forsterke med både en forsvarsspiller, samt kanter- og angriper.

27 år gamle Destin forlenga sin kontrakt med Brattvåg ut 2019 senest sist sommer, så dermed måtte malteserne betale en overgangssum for å hente den tidligere Vålerenga, Nordstrand og HamKam-spilleren. Destin kom til Brattvåg foran 2016-sesongen, og BIL er den klubben utenom om moderklubben VIF nomaden har vært lengst i. I Brattvåg scora Destin 8 mål under 2017-sesongen, der tre av måla kom fra straffemerket.