Brattvåg og Norborg har vært som katt og mus i mange år, og har ei lang historie i å hisse på seg hverandre. Historiene er mange, og et samarbeide har aldri vært tema tidligere. Nå har de gule og blå røyka fredspipe med de oransje, og ektepakten mellom partene er godkjent og underskrevet på styrenivå i begge klubber.

I praksis betyr samarbeidet at 5. divisjonsklubben Norborg vil hete Norborg/BIL2 i 2018. De oransje rykka ned fra 4. divisjon i år, men får nå påfyll av de Brattvåg-spillerne som ikke får starte kampene i 2. divisjon. For Brattvåg blir dermed naboens arena et sted de kan gi kamptrening til spillerne de vurderer å trenge det. Ambisjonene på kort sikt er direkte opprykk til 4. divisjon. På lengre sikt å etablere seg stabilt i divisjonen, og Brattvågs intensjon med samarbeidet er den samme - i 2. divisjon.

På juniornivå vil de to klubbene stille et felleslag i 1. divisjon, der Norborg de siste åra har kjempa helt i toppen.