Brattvåg slapp med skrekken





Brattvåg tok grep fra sidelinjen og fikk endret kampbildet noe. Innbytter Håkon Leine traff toppscorer Torbjørn Grytten med et perfekt innlegg til utligningen.

Deretter røyk kaptein Hugues Wembangomo på sitt andre gule kort. Men før det hadde et langt innkast fra midtstopper Scott Fellows blitt kranglet i mål via en Brann2-spiller, og gjestene fra Sunnmøre hadde noe heldig klart å snu kampen til sin fordel.





Det i ei runde der Lysekloster uproblematisk vant 3-1 borte mot Varegg, men fortsatt må se opprykksrivalen Brattvåg foran seg på bedre målforskjell.





I bunn av tabellen stilte Haugesund2 det som var årets sterkeste oppstilling, men Os og toppscorer Hafsås førte kampen i det lengste. I innspurten fikk Haugesund2 satt utligningen, og dermed er det fortsatt full fyr i bunn av tabellen.

Der er Fjøra og AaFK2 fortapt, og talentfabrikken Stord så godt som matematisk nede allerede. Hvem som følger trioen ned er fortsatt et åpent spørsmål, der nettopp Haugesund2 og Os sitter med de dårligste korta. Brann2 har sjansen til å sikre seg mot Stord neste helg. Da sender Haugesund2 trolig et ungt lag til Brattvåg, for å satse på slå Stord i siste runde.





Resultat:





AaFK2-Herd 1-4 (Herd fikk en spiller utvist allerede etter 5 minutter - men vant like vell greit mot et svært ungt AaFK2-lag der bare Sondre Fet kom med erfaring fra eliteserielaget)

Fjøra-Fyllingsdalen 4-2

Spjelkavik-Førde 3-3

Sotra-Stord 5-0





1 Brattvåg 24 50 2 Lysekloster 24 50 3 Sotra 24 41 4 Herd 24 39 5 Fyllingsdalen 24 38 6 Varegg 24 34 7 Spjelkavik 24 32 8 Førde 24 31 9 Brann 2 24 30 10 Os 24 29 11 Haugesund 2 24 27 12 Stord 24 24 13 Fjøra 24 23 14 Aalesund 2 24 16





Brattvåg ble nemlig totalt overrumplet av det unge Brann2-laget fra start av, der 9 av 11 startet 0-4 tapet i Brattvåg under vårsesongen. Brattvåg var heldige som slapp til pause uten baklengs. Brann2 tok like vell ledelsen etter en stolperetur på dødball, der Nicholas Marthinussen var først på ball.