Lysekloster søla bort to poeng mot gode Varegg, der gjestene leda nesten helt inn etter etter et mål av Kristoffer Valsvik etter knappe 20 minutt. Bror til landslagsaktulle Gustav ble snytt for matchvinner-tittelen fem minutt før full tid. Da utlignet Thorvald Tretteberg og sikra Lysekloster det ene poenget. I sluttminutta fikk Håkon Moldeklev direkte rødt kort for hjemmelaget. 1-1 greit nok etter rapportene, da lagene hadde hver sin omgang. Varegg viste klasse igjen etter 1-2 smellen for Stord sist.





Formbomba Stord traff bakken igjen i 1-4 tapet hjemme for Sotra. Jone Rugland sendte gjestene i ledelsen etter få minutter, men hjemmelaget utlignet etter halvtimen spill med Kristoffer Kleven. I en kamp som bølget frem og tilbake med sjanser foran begge mål, var det nevnte Rugland som lykkes to ganger etter pause. Han er dermed oppe i 12 seriemål for Sotra. Joakim Nordøy scora 4-1 før Stords Jon Andrè Røyrane fikk direkte rødt kort.





Spjelkavik vant 1-0 borte mot Førde i en jevnt, tett og tøff kamp. Benjamin Sundes fulltreffer rett etter pause sørga for tre viktige bunnpoeng til Frode Fagermos mannskap. Førde hadde sine sjanser, men kom ikke nærmere enn Vegard Savlands stangtreff før pause.





Fjøra ble løvemat borte mot et revansjesugent Fyllingsdalen. Hjemmelaget stoppet først på 6-0 hjemme på Varden der fem av måla kom før pause. Tobias Alme scora 3-0 og 6-0 målet, mens de andre måla kom ved Kjetil Kalve, Mathias Raum, Kaspar Bergset og Joachim Wiik.





Mandag spilles Os- Haugesund2 og Herd-AaFK2.





Tabell:





1 Lysekloster 11 26 2 Brattvåg 11 24 3 Varegg 11 20 4 Sotra 11 19 5 Fyllingsdalen 11 18 6 Brann 2 11 18 7 Stord 11 16 8 Spjelkavik 11 14 9 Os 10 14 10 Herd 10 12 11 Aalesund 2 10 9 12 Førde 11 8 13 Haugesund 2 10 5 14 Fjøra 11 5

















Brann2 sendte som ventet ungguttene ut på tur lørdag ettermiddag, og de fikk det stritt borte mot opprykksjagende Brattvåg. Hjemmelaget gjorde i grove trekk som de ville, og Brann2 fikk faktisk ikke til en eneste skikkelig avslutning på målet til vertene. 2-0 til pause kunne fint ha vært det dobbelte, men keeper Markus Pettersen leverte blant annet en kjempeparade alene med Torbjørn Grytten. Brattvåg-spissen scora 3-0 og 4-0 etter pause. Emil Dahle og Thomas Martinussen scora de to første måla.