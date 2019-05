Breddeball-tips til Sogn og Fjordane

Kretsmesterskapet i tipping har fått en varm velkomst av det odds-spillende publikum. Det er spillselskapet Coolbet som står bak nyskapningen, som i kombinasjon med kretsmesterskapet også setter odds på alt av lavere divisjoner i de aktuelle fotballkretsene i samme periode.

De to foregående uker har Akershus, Østfold og Oslo kjørt sine kretsmesterskap i tipping med odds helt nede i 9. divisjon.

Nå står Nordmøre og Romsdal, Sunnmøre og Sogn og Fjordane for tur.

For å hjelpe folk på vei mot å bli Sogn og Fjordane-kretsmesteren i tipping, eller rett og slett gi litt assistanse før spillene på norsk breddefotball settes, har det lokale ekspert-korpset kommet på banen.

Olav Fretland er mangeårig spiller i lavere divisjoner i fylket med alle de frodige bygdene og byene. I dag er han en travel eiendomsmegler bosatt i Sogndal. Han er fortsatt opptatt av å ha et godt øye til hva som skjer i de forskjellige divisjonene.

Sogn og Fjordane har en variert meny uten innslag fra Eliteserien.

Dog en stor breddefotball-fauna bak Sogndal og Florø.

Sogn og Fjordane-kretsmesteren

For å være med i Kretsmesterskapet i tipping må kupongen leveres inn før klokka 16 på fotballens nasjonaldag 16. mai. Det er gratis å delta.

Sogn og Fjordane-kretsmesteren går til finalen sammen med de andre kretsmesterne. De reiser til England på Coolbets regning når den engelske fotballsesongen er i gang igjen til høsten.

Her er fotball-ekspert Olav Fretland sine vurderinger av de 10 kampene:

Nest Sotra-Sogndal

- Jeg har sett en del av kampene til Sogndal i år, og det har vært flere veldig målrike kamper. Det er løst begge veier, noe som er helt bak mål når opprykk er målet. Sogndal skal være det beste laget her, men har hatt tynn uttelling borte i år. Disse lagene har aldri spilt uavgjort, og jeg tror på en knapp Sogndal-seier.

Vard Haugesund-Fjøra

- Vard haugesund skal være 2-3 mål bedre enn Fjøra, som ikke har noe i 3. divisjon å gjøre. Når det er sagt så er det av de beste Fjøra-lageme på mange år. Det er mye lokale spillere, men de får det steintøft mot Vard som skal kjempe om opprykket.

Florø-Elverum

- Florø rykka ned i fjor, og planen var rett opp igjen. De mistet 3-4 veldig gode spillere i vinter, og har kommet litt skjevt ut. Dog sterke sist mot Åsane, og Florø er et stabilt godt hjemmelag. Tapet for Sotra var med litt misvisende siffer ut fra kampbilde. Elverum svake i forhold til forventningene, og får det ikke lett her. Fordel Florø på hjemmebane-fordel.

Snøgg-Kaupanger

- Kaupanger har fått litt fart på kula etter å ha slitt de siste sesongene. Grei start på sesongen mot et Snøgg-mannskap som ser ut til å få det tøft. Kaupanger er det beste laget av disse. Jeg tror på en knapp b.

Bremanger-Tornado Måløy

- Tornado Måløy hatt kanonlag med egne unggutter i flere år, men har et helt ok mannskap i år. I en serie, der Eid, Førde og Stryn skal kjempe om opprykk, tror jeg Måløy kjemper om en 5.-6. plass. Bremanger er ferskt og har bare slått svake Syril. De er ikke så sterke som Tornado, og gjestene trekker lengste strået med 1-2 mål seiersmargin.

Dale-Førde

- Dette skal være en soleklar B. Dale er avhengig av sine to nøkkelspillere, men har hatt en veldig tøff på sesongen, Førde er et tidligere storlag i fylket, og banka Stryn solid sist. Laget ser veldig bra ut. Tapet i Årdal, som er et gammelt hatoppgjør, ser jeg bort fra. Borteseier med 2-4- måls margin.

Stryn-Eid

- Denne er litt vanskelig å spå. Stryn er veldig variabel, og gikk på et helt uforklarlig 0-5-tap sist. Laget er avhengig av at storscorer Mads Wie har dagen. Eid har overprestert noe, og jeg mener Stryn er et bedre lag. Hjemmelaget tar denne marginalt.

Årdal-Høyang

- Kort og greit en soleklar hjemmeseier. Årdal kan rett nok variere noe, men det er alltid smerte å spille der inne. Dette er to industri-bygder mot hverandre, noe som gir det litt ekstra piff. Høyanger med en brukbar start, men dette vinner Årdal med 2 mål eller mer.

Kaupanger-Syril

-Et Sogndal-lokaloppgjør mellom to lag som kommer til å slite der nede. En helt ok sesongstart på vertene. Syril har ikke så mye å hente i denne divisjonen, og er et typisk 5. divisjonslag. Kaupanger er heller ikke noe stort lag, men trolig marginalt bedre enn Syril. De er et mer satt og fysisk lag, og vinner med 1-2 mål.

Selje-Skavøypoll

- Selje har humpa mellom 4. og 5. divisjon i alle år. Laget har sin hjemmebane ved Stad, noe som kan gi mye vær og vind. Skavøypoll rett utenfor Måløy med ambisjoner om opprykk, mens Selje tar poenga hjemme. En imponerende sesongstart av Skavøypoll som er et bedre lag. Seljes værharde hjemmebane gjør det til en UB-kamp.