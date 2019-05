Breddefotball-ekspert i nordvest

KM i tipping ble avsluttet i fotballkretsene Østfold, Akershus og Oslo mandag kveld. Coolbets nyvinning har vært en kjempe-suksess så langt, der odds-spillerne har fråtset i spilleobjektet helt nede i 9. divisjon.

Denne uka starter kretsmesterskap i tipping opp i fotballkretsene Nordmøre og Romsdal, Sunnmøre og i Sogn og Fjordane. Det betyr at odds-setterne til spillselskapet med base i Tallinn flytter etter med odds på alle lag i lavere divisjoner.

Det betyr at du kan spille på alt fra Kristiansund og Molde de lokale heltene i 6. divisjon i jakten på breddefotball-vinnere.

Da må det lokale eksperter på banen for å veilede ukens tippekupong.

I Nordmøre og Romsdal heter fotball-eksperten Torbjørn Ranheim

Han ser flere sikre breddefotball-vinnere, så spørs det bare hva sluttresultatet blir.

Klinke breddefotball-vinnere

I Kretsmesterskapet i Tipping skilles de beste tipperne fra resten ved å angi korrekt sluttresultat.

Dernest gjelder rett antall mål for hvert lag eller 1X2, som også gir poeng,

Kretsmesteren er han eller hun som har flest poeng på de to kommende tippekupongene. Vinneren blir sammen med alle andre kretsmestere i landet sendt til London for å spille den store finalen.

På Coolbets regning.

Under ser du denne ukes tippekupong for Nordmøre og Romsdal. Kupongen må leveres før første kamp 16. mai klokka 18.

Torbjørn Ranheim finner de sikreste kortene i 4., 5. og 6. divisjon. Her er klinke breddefotball-vinnere som Surnadal, Eide, Smøla, Hjelset-Kleive og MSIL.

Nordmøre og Romsdal er egen fotballkrets, der Sunnmøre utgjør resten av det stolte fotball-fylket i nordvest. Møre og Romsdal har Elitesere-klubber som Kristiansund og Molde. OBOS-laget Aalesund, som i Rekdal- perioden vant to NM-gull og var blant de beste lagene i Norge. Fylket i nordvest har også Hødd og Brattvåg på nivå 3.

Det er lokaloppgjør og rivaliserende kamper på alle nivå i dette fotball-fylket som i sin tid også solgte John Arne Riise til Monaco eller Ole Gunnar Solskjær til Manchester United.

Kristiansund BK - Molde FK

Et oppgjør som etterhvert har blitt et hatoppgjør. KBK har hatt en litt trå start på sesongen, men de har alltid vært sterke på hjemmebane. Disse lagene har spilt mot hverandre i gjeldende kamper 2 ganger ute i Kristiansund. 1 seier til hvert av lagene har det blitt. Molde har fått en kjempestart så langt i år og står med 16 poeng etter 7 kamper. Molde er nok favoritter til denne kampen.

Vestnes Varfjell - Tomrefjord

To lag som har kommet veldig godt i gang i årets sesong. Begge lag har prestert godt. Vestnes har en hjemmebane, som er fryktelig vanskelig å komme til å spille god fotball. Tomrefjord hadde en kjempesesong i fjor og året før. Begge lag har hatt en akseptabel start på sesongen så langt. Jeg mener at denne kampen kommer til å bli jevn. Liten fordel Vestnes, fordi at de er vant til bane, kunstgress og ball. Tomrefjord spiller på naturgress.

Surnadal - Åndalsnes

Klink hjemmeseier. Ikke noe å diskutere. Innbyrdes så står Surnadal med 9 seiere av 10 mulige. Den kampen som endte uten 3 poeng for Surnadal kom i fjor høst. Surnadal er et meget godt hjemmelag, det har de alltid vært. Åndalsnes har hatt en litt tøff start på sesongen så langt. Og det hjelper heller ikke å skulle reise over 3 timer for å spille denne kampen for Åndalsnes.

Dahle - KFK

Dahle har en bane det er utrolig vanskelig å komme å spille kamp på. De er nyopprykkede og skal få det tøft mot et godt KFK- lag normalt sett. Dette kommer nok til å bli en jevn batalje, men KFK har sikret seg Andreas Røsand (Tidligere KBK spiller), Jan Roger Angvik (Tidligere Dahle og KBK spiller) og Bjørnar Bugge (Tidligere Dahle- og KBK- spiller). De kan fort være tungen på vektskålen på Dahle Park.

Elnesvågen - Malmefjorden

Skal Malmefjorden overleve 4.divisjon i år, så er de nødt til å vinne vårkampene sine. Det går rykter om at de mister flere sentrale brikker til høsten. Elnesvågen er så dårlige at de skulle vært degradert til 6.divisjon. MEN dette er et lokaloppgjør ut av dimensjoner. Elnesvågen er kjent for å ha gamle storheter. Det eneste problemet er at de har blitt for gamle. De spiller til daglig i 6. divisjon for andre-laget. De kan ikke gjøre mye i 4.divisjon nå. Malmefjorden-seier settes her.

Averøykameratene - Eide/Omegn

Soleklar borteseier. Averøykameratene er helt ute av det i år, og har kun 3 poeng på 4 kamper. Eide vet vi er et lag som hører hjemme i toppen av divisjonen. De har så utrolig mange gode fotballspillere på det laget, samt at de ledes at Molde-legenden Odd Berg.

Clausenengen / Kristiansund - Kvass/Ulvungen

Denne kampen er flyttet, men det hadde vært klink hjemmeseier.

Gossen - Smøla

Gossen hadde et kjempelag i fjor på vårsesongen. Har mistet mange siden da. Smøla står med full pott til dags dato. De tapte kvalifiseringskamp til å rykke opp til 4 divisjon i fjor. De vil nok revansjere det i år og gå all the way. Klink borteseier.

Hjelset Kleive - Skåla

Klink hjemmeseier. Hjelset har et forferdelig sterkt lag i år. De rykka opp i fjor, men jeg mener de skal være store favoritter på Opdølbanen mot Skåla.

Bud - MSIL

Molde Studentenes Idrettslag er store favoritter til å vinne 6. divisjon i år. De kommer til å vinne hver eneste kamp, og har en så utrolig sterk tropp. MSIL har hentet flere spillere som holder både 3. og 4. divisjons nivå. De orker ikke å reise, så da spiller de heller i 6.divisjon og vinner 6-0 hver kamp. Lite morsomt for motstanderne.