Bryne forhåndsfavoritt





Vålerenga 2. Skeid, Kjelsås, KFUM Oslo, Hødd, Brattvåg, Stjørdals-Blink, Nardo, Arendal, Fløy, Egersund, Vidar, Bryne og

Vard Haugesund





Jærbuene blir favoritt, men trolig vil både Arendal og Skeid ha et seriøst ord med i laget. Kanskje melder Hødd seg på også i en svært tett avdeling.





Hos Coolbet.com gir Bryneopprykk 3 i odds foran de to tøffeste rivalene Arendal og Hødd, som begge gir 4.5 i odds.

- Mye tyder på at opprykket står mellom denne trioen med Skeid som outsider. Det er fire gode lag som alle bør sette sitt preg på denne divisjon, sier PR-manager Mikael Mellqvist fra Coolbet.com.

Egersund, Vard, Vidar,Fløy, KFUM og Nardo tippes i midten av avdelingen, mens Stjørdals-Blink, Kjelsås, Vålerenga 2 og Brattvåg har fått bunntipset.

- Men dette er lag som fort kan klatre en del plasser om de treffer med en forsterkning eller to i vinter, sier Coolbets PR-manager.



Vinnerodds 2. divisjon avdeling 2 fra Coolbet.com:





Bryne 3.00

Arendal 4.50

Hødd 4.50

Skeid 7.00

Egersund 15.00

Vard Haugesund 20.00

Vidar 25.00

Fløy 30.00

KFUM 45.00

Nardo 60.00

Stjørdals-Blink 80.00

Kjelsås 100.00

Vålerenga 2 100.00

Brattvåg 100.00

Avdeling 2 ser på papiret jevn og tøff ut, der flere lag har høyt toppnivå. Bryne har allerede forsterket en solid stall og blir favoritt til å vinne avdelingen.