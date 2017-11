Bryne forsterker tungt tidlig

Omar Fonstad El Ghauoti har skrevet på for tre sesonger på Jæren, og 27-åringen er en spiss som har mye mål på cvn.



Foruten et kort opphold på Malta har Fonstad spilt for blant annet Stabæk, Nordstrand, Ull/Kisa, Oppsal, Moss og senest Fram Larvik. Der kom han inn som erstatter for Markus Naglestad, som dro til Sandefjord (Og senere lånt ut til HamKam), men skrev bare kontrakt ut 2017-sesongen. Under sesongoppkjøringen prøvetrente spissen også blant annet med Lillestrøm, mens det ble 19 kasser i årets 2. divisjon for hardtsatsende Fram.





Bryne ser ut til å mene alvor i jakta på å vende tilbake til OBOS, for i tillegg har også Erik Rosland kommet fra Fram Larvik. En offensiv spiller som gikk ungdomsgradene i Odd, før det ble et år i Notodden og de to siste i Fram. Der ble 22-åringen i år kåret til årets spiller.





Den litauiske keeperen Igor Spiridonov har også signert for Bryne, og 29-åringen har bygd seg opp et renomme som matchvinner gjennom 3 sesonger i Kirkenes og like mange i Egersund.





Stallen til Bryne teller allerede 20 spillere, og trener Ole Hjelmhaug kan dermed starte sesongoppkjøringen med tett på full stall i januar. Jærbuene kjempet lenge om opprykket fra avdeling 2, men falt av etter en svak avslutning på høstsesongen der Notodden og Nest Sotra fikk ei luke.