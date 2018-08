Bunnlag i tidlig høstform





Det var Nardos andre tunge skalp på tre uker, etter at Hødd ble slått 3-2 i Ulsteinvik også.





Hødd spratt til topps på tabellen etter 2-1 i Haugesund, der Markus Naglestad sto for sitt mål nummer 10 for sesongen. Spissen kan skyte Hødd tilbake til OBOS to sesonger etter nedrykket fra nivå 2. Vard Haugesund sitter fast i kjelleren av tabellen.





Bryne er i ferd med å rote seg langt inn i ei ny blindgate. Uka etter 0-4 borte mot Fløy ble det 0-2 hjemme mot Egersund. Ojan Bjan tok over tigrene i sommer, og han har forsterket laget med Jacob Jay Andersen. En dansk spiss som har bøttet inn mål på nivå 3. I tillegg en annen målfarlig angriper i Kevin Beugre, som kom fra hardt prøvede Fram Larvik i sommer. I tillegg har Alexander Lie kommet fra Vindbjart.





KFUM står uten seier etter ferien, etter som Brattvåg vant 1-0 på Ekeberg etter et tvilsomt i dømt straffespark. Det var Brattvågs tredje strake seier etter ferien, og Sunnmøringene klorer seg fast på trygg grunn over nedrykk.





Det gjør også VIF2 som vant 3-1 hjemme mot Vidar. Roger Nilsens menn var sjanseløse på Intility Arena, men gjestene scoret i alle fall det mest spektakulære målet i kampen. På overtid hamret Ingvald S. Halgunset ballen i mål fra midtbanen i en kamp der Viking-målvakt Bjarte Egeland var meget god for gjestene.





Ellers har Vidar forent brødrene Klemetsen Jakobsen, ettersom Steffen har kommet fra Vardeneset og lillebror Thomas fra Viking2. De to har bøttet inn mål i 3. divisjon avdeling 3, og blir spennende å følge for et svært skadeskutt Vidar-mannskap i høst.









Resultat serierunde 15:

VIF2-Vidar 3-1

Nardo-Skeid 1-0

Vard Haugesund-Hødd 1-2

KFUM-Brattvåg 0-1

Bryne-Egersund 0-2

Stjørdals Blink-Arendal 0-1

Kjelsås-Fløy 2-0









Tabell:





1 Hødd 15 31 2 Skeid Fotball 15 29 3 Kjelsås 15 25 4 KFUM 15 24 5 Egersunds 15 23 6 Arendal 15 23 7 Bryne 15 22 8 Fløy-Flekkerøy 15 19 9 Brattvåg 15 19 10 Vålerenga 2 15 18 11 Nardo 15 17 12 Stjørdals-Blink 15 16 13 Vidar 15 15 14 Vard Haugesund 15 8

Nardo har blitt avdelingens store giant killer. Bydelsklubben fra Trondheim holdt Skeid fra livet, og sørget for at David Tavakoli gikk målløs av banen i sin kamp nummer 100 for Oslo-klubben. Spissen med 69 mål for Skeid, maktet aldri å utnytte overtaket i spillet.