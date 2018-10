Byåsen er nesten oppe





For RBK2 er med andre ord bare seier godt nok i serierunde 25.





Som sist sesong er halve tabellen involvert i nedrykk i avdeling 5, og alle lag fra 7-13 må være på tå hev med to runder igjen.





Resultat serierunde 24:





RBK2-Levanger 5-1

Tillerbyen-Tynset 3-0

Gjøvik Lyn-Byåsen 1-4

Brumunddal-Løten 0-0

Kolstad-Verdal 1-1

Melhus-Steinkjer 3-1

Orkla-Ottestad 4-0









Tabell:





1 Byåsen TF 24 54 2 Rosenborg 2 24 48 3 Tillerbyen 24 39 4 Brumunddal 24 37 5 Verdal 24 36 6 Gjøvik-Lyn 24 34 7 Steinkjer 24 31 8 Melhus 24 31 9 Levanger 2 24 31 10 Kolstad 24 30 11 Orkla 24 29 12 Tynset 24 28 13 Løten 24 27 14 Ottestad 24 13 Foto: Byåsen twitter Foto: Byåsen twitter

Opprykket er nesten et faktum for bydelsklubben Byåsen. Til helgen er det toppkamp hjemme mot RBK2, som vant 5-1 mot Levanger2 mandag. Byåsen trenger et poeng på det to siste kampene for å spikre opprykket, etter 4-1 på Gjøvik stadion lørdag.