Byåsen mot opprykk i avdeling 5





Mer spennende er det i kampen om å unngå nedrykk.





Orkla og Kolstad sine seire gjør at syv lag kjemper for å unngå de tre siste nedrykksplassene. Ottestad er for lenge siden fortapt i avdeling 5.









Resultat serierunde 23:





Steinkjer-RBK2 1-3

Orkla-Tillerbyen 2-0

Verdal-Melhus 1-0

Byåsen-Brumunddal 3-0

Tynset-Kolstad 4-1

Ottestad-Løten 2-3

Levanger2-Gjøvik Lyn 5-0





Tabell:





1 Byåsen TF 23 51 2 Rosenborg 2 23 45 3 Tillerbyen 23 36 4 Brumunddal 23 36 5 Verdal 23 35 6 Gjøvik-Lyn 23 34 7 Steinkjer 23 31 8 Levanger 2 23 31 9 Kolstad 23 29 10 Tynset 23 28 11 Melhus 23 28 12 Orkla 23 26 13 Løten 23 26 14 Ottestad 23 13 Foto: Byåsen twitter Foto: Byåsen twitter

Byåsen vant 3-0 hjemme mot Brumunddal, og beholdt dermed luken på 6 poeng ned til Rosenborg2. Rekruttene vant 3-1 i Steinkjer, men skal ha mye hjelp på veien for å klatre forbi bydelsklubben Byåsen fra Trondheim.