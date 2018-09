Byåsen reiser mot opprykk





På Ottestad ble det knalltøft for hjemmelaget, der Byåsen til slutt gav seg på 5-1. Imponerende nok etter fem forskjellige målscorere, og svært gledelig var det å se skadeplagede Agwa Obiech sette inn 5-1. Imponerende er også Torbjørn Aarbrekks målsnitt som nå er oppe i 10 Byåsen-kasser på 8 kamper etter sommerens overgang.





Under streken tok både Orkla og Løten ekstremt viktige seire i bunnoppgjørene, og duoen har skaffet seg håp om ståplass fem runder før slutt.



Resultat serierunde 21: Tynset-RBK2 4-3 Ottestad-Byåsen 1-5 Levanger2-Løten 1-4 Orkla-Melhus 4-0 Steinkjer-Brumunddal 0-1 Verdal-Gjøvik Lyn 0-0 Tillerbyen-Kolstad 1-0

1 Byåsen TF 21 45 2 Rosenborg 2 21 39 3 Brumunddal 21 36 4 Tillerbyen 21 33 5 Gjøvik-Lyn 21 33 6 Verdal 21 32 7 Steinkjer 21 30 8 Kolstad 21 28 9 Melhus 21 27 10 Levanger 2 21 25 11 Tynset 21 24 12 Løten 21 23 13 Orkla 21 22 14 Ottestad 21 13 Foto: Byåsen twitter, målscorer Agwa Obiech Foto: Byåsen twitter, målscorer Agwa Obiech

For Tynset var det en vital seier, mens tapet kan vise seg fatalt for RBK2. Hjemmelaget skaffet seg kontakt med lagene rett over streken, etter å ha kommet tilbake fra 1-3. Fredrik R. Andresen ble den store helten med tre scoringer. Eliteserierekruttene ledet 2-1 til pause, og Erik Botnheim la på til 3-1 rett etter hvilen. Det holdt ikke inn denne gangen.