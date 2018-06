Byåsen tok over tabelltoppen





For i Verdal snudde hjemmelaget alt på hodet etter at RBK2 tok ledelsen i solsteiken. Veteran Trond Viggo Thoresen entret banen som innbytter før halve timen ble rundet, og 40-åringen var sentral i snuoperasjon. Det var dog en annen innbytter som ble den store helten for et Verdal-lag med to strake tap i ryggen. På overtid sendte Carl Utler Verdal i front, og tre poeng ble igjen på Coop Arena.





Serierunde 9:

Steinkjer-Gjøvik Lyn 1-2

Levanger2-Brumunddal 2-3

Verdal-RBK2 2-1

Ottestad-Tillerbyen 1-3

Orkla-Kolstad 1-3

Tynset-Melhus 2-4

Byåsen-Løten 7-1





Tabell:





1 Byåsen TF 9 20 2 Rosenborg 2 9 17 3 Steinkjer 9 16 4 Gjøvik-Lyn 9 16 5 Verdal 9 16 6 Melhus 9 14 7 Brumunddal 9 11 8 Kolstad 9 11 9 Tillerbyen 9 11 10 Tynset 9 10 11 Orkla 9 9 12 Levanger 2 9 9 13 Løten 9 8 14 Ottestad 9 7



Foto: Byåsen toppfotball

Byåsen har fått fart på poengsankingen etter en noe trang fødsel på sesongen i avdeling 5. Andreas Hansen sto for fire av måla da stakkars Løten fikk gjennomgå i 7-1 seieren på Byåsen arena.