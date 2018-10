Gjøvik Lyn er sterke hjemme på ærverdige Gjøvik stadion, men har ikke vært imponerende de siste ukene. Får denne gangen et bunnsolid Byåsen på besøk, som jager sin femte strake seier. Kan samtidig sikre opprykk denne runda om RBK2 feiler hjemme mot Levanger2. Gjestene er ikke trygge fra nedrykk i den jevne bunnstriden. Uansett har Byåsen har vist fram et bredt arsenal offensivt, og signeringa av Torbjørn Aarbrekk i sommer har ikke uventet vist seg å være gull verdt. Spissen står med 11 kasser så langt.





Vi kjøper Byåsen her. En smakssak om man velger Norsk Tippings 1.75 eller Coolbets 1.80





Dagens dype drag henter vi noen lange steinkast fra Sinsenkrysset.





Kjelsås var vårens positive overraskelse i 2. divisjon avdeling 2, men har etter ferien fått mer sand i maskineriet. Kun to poeng siste to, og dermed har Oslo-gutta landa ned mot samme poengsum som dagens gjester fra Sunnmøre. Ingen av disse to laga er 100 prosent sikra enda, men det skal omtrent snø oppover på 17.mai for at disse to ikke er å finne på nivå 3 også i 2019.

Brattvåg i en voldsom stim etter ferien, men har dabbet noe av siste tre kamper med sitt ene poeng. Står fram på et helt annet vis som lag, og slipper til langt mindre sjanser enn under vårsesongen.





Ikke lett å forstå hvorfor Kjelsås er så stor favoritt her, og borteseier blir dagens dype drag til 3.48 hos Coolbet. 3.20 hos Norsk Tipping ikke sammenlignbart.





Over til opprykket:





Vi starter med et lag som rykka opp sist høst, og som trolig takker for seg etter en sesong på nivå 4.

Rilindja tar i mot Oppsal etter å ha fått fæle 2-7 i den mye omtalte bortekampen mot Spjelkavik onsdag. Det tredje stygge tapet i rad, og mindre pent blir det fort også her.





Oppsal vant den omvendte 4-0, og kan sprette champagnen for opprykk med seier her. Har jevnt over sett bunnsolide ut i en ikke alt for sterk avdeling 1.





Coolbets 1.48 for B blir dagens anker. Fåes til 1.40 hos Norsk Tipping.





Opprykk kan også feires på Nordre Åsen om Hødd gir bort poeng mot hardtkjempende Fløy. Tom Nordlies mannskap måtte utsette feiringen etter overtidstapet borte mot nettopp Hødd sist. Motstanderen denne runden er Arendal, som generelt har vært en skuffelse denne sesongen. To strake tap nå, og motstanden her er den tøffeste man kan få for dagen i avdeling 2.





Coolbets 1.61 spennende på H. Norsk Tipping med mer konservative 1.42, som ikke er spillbart.





Ved Lysefjorden spilles det toppkamp i avdeling 4, der munkene kan ta et langt skritt mot opprykk i en enorm spennende finish.





Lysekloster er altså tre plussmål bedre enn Sotra med tre runder igjen, men Os-laget har et overkommelig program igjen om dette hinderet bestiges. Laget som mistet opprykket 10 minutter før slutt i fjor, har sett bra ut lenge, og vil nok gjøre sitt til å hevne 0-2-tapet fra vårsesongen.





Fyllingsdalen to poeng etter tabellteten, og har igjen både Lysekloster og Sotra på bortebane. Bergenserne ikke vært like imponerende siste uker, og vi tror de kommer til kort her.





Coolbet drar 1.70 opp av hatten, noe som er kneppet sterkere enn Norsk Tippings 1.65.









Vi begynner imidlertid et annet sted.