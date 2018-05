Cup-askeladden fikk Rosenborg

Molde ble tatt ut etter ekstra omganger i Brattvågen, og 2. divisjonslaget fikk ny hjemmekamp mot Rosenborg som belønning av NFF. Skeid som slo ut Sandefjord fikk Vålerenga hjemme i en direktesendt kamp på NRK.





- Sportslig og for klubben er dette oppsettet fantastisk. Først får vi Molde hit, og uka etter kommer Rosenborg, Det er enormt å få to av Norges største klubber til bygda på en uke. Samtidig er det utfordrende å møte et så godt fotballag som Rosenborg. Det positive er at vi vet hva som venter oss. Det er 4-3-3 og innarbeida system. Vi har den samme Askeladden-følelsen som i 2016, og så skal en huske på at vi var ikke så langt fra å gjøre det godt i cupen i 2017 heller. Spillemessig var vi på høyde med Kristiansund, men de skjøt oss ut av cupen i fjor med noen fantastiske frispark. Denne spillergruppa har potensiale, sier sportssjef Per Gidlund til lokalavisa Nordre.





Her er oppsettet: