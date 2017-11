Dame-trener skal ta Skjervøy videre





28 år gamle Torneus kommer fra trenerjobben i 1. divisjon for Fløya, og blir slik vi kjenner nivå 4 pr nå, den eneste kvinnelige treneren i norsk 3. divisjon 2018. Hun gikk gradene i Tromsø-klubben før hun forlot Skjervøy som 16-åring.





Nå er Fløya sitt damelag i 1. divisjon på trenerjakt.

28-åringen skal ha med seg sin storebror Svenn Johansen (30) i starten, men blir Skjervøys første kvinnelige trener på dette nivået noen sinne. Broren var spillende trener for laget som kjempet seg til fornyet plass gjennom 3-2 seier i siste serierunde hjemme mot Lørenskog. Det var to poeng over nedrykk i den enormt jevne avdeling 6. Reidar Waage utgjorde resten av årets trenerteam - der det blir endringer til 2018.