De mest målfarlige i 3. divisjon





I avdeling 2 har lillebroren til Marcus Pedersen markert seg som en målskårer av rang for det unge og lovende Stabæk2-mannskapet. Sebastian Pedersen fikk sitt tredje gule kort og står over mandagens hjemmekamp mot Korsvoll, men 18-åringen har allerede banka inn 21 mål i 3. divisjon. Noen sjanser for førstelaget har det også blitt for unge Pedersen, som scora i eliteserie-oppgjøret mot Lillestrøm i fjor høst.





Tobias Lauritsen er en omskolert midtbanespiller som har hamra inn mål for Pors i avdeling 3 denne sesongen. I likhet med mange Pors-spillere på nivå 4 har også Lauritsen sin bakgrunn fra ungdomsavdelingen i Odd. Omskoleringen har vært en suksess for laget fra Porsgrunn vest, og før lørdagens toppkamp borte mot suverene Fløy står spissen med 22 scoringer.





Historien om Torbjørn Aarbrekk handler stort sett om scoringer - mange scoringer. Den tidligere Eid-spissen, hamra inn mål for Varegg før han forsvant til Florø i OBOS-ligaen i sommer. Der har Aarbrekk slitt med å slå gjennom, men i stedet har forsvarsspillerne i 4. divisjon blitt rimelig svimle av spissens kjappe bein og hode. 18 mål for Varegg inn til ferien, har blitt fulgt opp med 14 kasser på 5(!) kamper i 4. divisjon for Florø2. Det har blitt innhopp i alle OBOS-kamper, men fra en noe uvant kant-posisjon har Aabrekk foreløpig slitt med å ta nivået.

I avdeling 4 er det nå de to topplagene som har hver sin toppscorer. Brattvågs Torbjørn Grytten har dokumentert skikkelig høstform. Den tidligere AaFK-spilleren scora to av måla sist i 8-0 seieren mot Fjøra, og står dermed på 17 mål. Det er et mer enn Lyseklosters Kristoffer Østervold.





Sondre Stokke har vært en kronisk målsnik i flere sesonger. I 2014-sesongen hamra trønderen inn 43 seriemål for opprykkeren Strindheim. Den ettertrakta spissen endte etter hvert opp i Stjørdals-Blink, som allerede er klare for en retur til 2. divisjon etter nedrykket under omleggingen i fjor. Den tidligere Rosenborg-junioren står med 27 kasser foreløpig i leikegrinda avdeling 5.





I avdeling 6 er det Mjølner som stormer mot opprykket, men Funnefoss/Vormsund har toppscoreren i ikke helt ukjente Kim Brenna. 15 mål er sterkt for et lag som har underprestert og ligger på nedrykk etter 21 serieomganger.

I avdeling 1 har Moss skaffa seg et forsprang som ser ut til å bli blytungt å hente inn, men nest sist ble kråkene fillerista av spissparet til Kvik Halden. Der har Øystein Lundblad Nesheim banka inn 23 mål, som er hakket bedre enn spissmakker Bjørn Berglund sine 21 kasser. Sistnevnte sto over sist kamp med karantene der Holmen ble slått 5-1 i Halden, og der sto like godt Lundblad Nesheim for tre av måla.