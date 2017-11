Den amerikanske drømmen venter





- Dette er en veldig fin mulighet for 3. divisjonsspillere å vise seg frem for amerikanske collegecoacher som kommer til Norge for å rekruttere spillere på fotballlstipend. I fjor kom det 45 amerikanske collegecoacher, og mange spillere fra 3. divisjon fikk tilbud om fotballstipend i USA, forteller Kim Moe Krohn i arrangøren College Scholarships USA.





De amerikanske trenerne kommer fra alle nivå av collegefotball, og arrangøren venter at klubber fra både NCAA D1, NCAA D2, NCAA D3 og NAIA er representert på "trenings-campen" som er svært ettertraktet hos de amerikanske college-laga.





Tungvektere som Ohio State, U of Cincinnati, Duke, U of South Carolina, St Johns, Virginia Tech og U of New Hampshire ha alle vært med tidligere år.





Mandag 18. desember forflytter campen seg til Gøteborg, og der er det også åpent for norske deltakere.

Jentene har en egen "fotball-audiotion" 11. januar i Jönköping.





