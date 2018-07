Den lange viktige høsten starter





Som fulgte Egersunds eksempel med å sparke treneren tidligere i år. Mathias Andersson ble løst fra kontrakten, nesten et år på dagen etter at den tidligere Fløy-treneren tok over for den da sparka Knut Tørum. De sliter med å knekke koden i den hardtsatsende Arendal-klubben, og retur til OBOS ser veldig vanskelig ut å innfri på første forsøk.





Skeid har vært imponerende sterke defensivt, og fikk det også til å løsne offensivt etter hvert inn mot ferien. Ingen tap, seks ganger har Skeid holdt nullen, og totalt er bare fem baller plukka ut av nota. Mye takker være 5-1 borte mot Brattvåg er Skeid det nest-mestscorende laget i avdeling 2, og spesielt har Mesut Can og David Tavakolli imponert framover. Førstnevnte en liten teknikker med frisparkfot, mens sistnevnte kom tilbake fra skade og har vist seg som en solid boks-spiller for Tom Nordlies mannskap.





Oslo-laga har imponert mest innledningsvis, og tabelltoer KFUM har vist fram en langt sterkere offensiv enn under 2017-sesongen. Derfor ligger man også bare poenget bak Skeid, og er mestscorende i avdelingen.





Tabell-treer Hødd er den store outsideren mellom Oslo-laga der oppe, og Ulsteinvikingene må taes alvorlig i høst. Måtte ta kutt i administrasjon grunnet svikt i inntekter, men de økonomiske kuttene rammer ikke sport. Er nok i en situasjon der de må selge om noen legger interessant med penger på bordet, men har først og fremst truffet med signeringene sine i år. Veldig spennende å se at storscorer Markus Naglestad er i gang. Han kan bli tungen på vektskåla, mens bakover har Hødd en keeper-case å løse. Med førstekeeper Urke ute, og reserve Mathiesen på vei ut i studier, er Ole Monrad Alme eneste keeper i A-stallen for øyeblikket.





Kjelsås er den store overraskelsen i front, og Walid Idrissi er toppscorer totalt i 2. divisjon. Lite tro der ute på at Oslo-guttene står løpet ut, men Kjelsås står likt med Hødd og KFUM før serierunde 12 lørdag.





Egersund og Bryne har sammen med Arendal skuffet, og høstsesongen handler først og fremst om å fullføre på mest mulig anstendig vis bak topplagene. Selv om 6 og 7 poeng ikke er skremmende mye, var det lite som tydet på opprykksstrid under vårsesongen fra de kanter. Bryne også fortsatt med i cupen. Kanskje kan Jærbuene klare å melde seg på igjen, for bredden i stallen er kvalitativt bedre enn vist under våren.





Resten av gjengen må se seg bakover på tabellen. Fløy sleit med mye fravær inn mot ferien, og havnet med det i en tabellposisjon som stiller spørsmålstegn ved om de er vesentlig bedre. Best av nykommerne, og skal også ha klasse til å holde minst tre lag bak seg utover høsten. Stjørdals Blink har variert voldsomt, og høsten blir en kamp om nok poeng til å holde seg over streken. Brattvåg med utrolige 0-0-6 hjemme, og samtlige 10 poeng er tatt ute på reise. Oppløftende treningskamp og seier 1-0 mot AaFK mandag. Holdt OBOS-laget til en målløs første omgang, før Willy Zamble ble matchvinner mot rekruttlaget fra 4. divisjon etter pause.





VIF2 med en utrolig snittalder på såvidt over 17 år har som typiske rekruttlag svinget stort i prestasjonene, og så spørs det om A-laget backer rekruttene nok til at plassen berges i høst. VIF2 sammen med Odd2 eneste rekruttmannskap på nivå 3, som har blitt et meget tøft sportslig nivå.

Nardo med et svakere mannskap enn på flere sesonger, men har det med å overleve i seg etter mange sesonger i 2. divisjon. Ledet faktisk tabellen på denne tida i fjor med 23 poeng, men det ser verre ut nå. Stort spørsmålstegn ved om ikke naturen innhenter det litt naturstridige med Nardo-eventyret. Vard Haugesund har levert 4 poeng til ferien, og kan egentlig bare se fram mot positive opplevelser i høst.





Slik spilles serierunde 12:

Nardo-Brattvåg

Vard-Egersund

Kjelsås-Hødd

Stjørdals Blink-Vidar

Bryne-Skeid

Fløy-Arendal





Tabell:





1 Skeid Fotball 11 23 2 KFUM 11 22 3 Hødd 11 22 4 Kjelsås 11 22 5 Egersunds 11 16 6 Bryne 11 16 7 Fløy-Flekkerøy 11 15 8 Vidar 11 14 9 Stjørdals-Blink 11 13 10 Arendal 11 13 11 Vålerenga 2 11 11 12 Brattvåg 11 10 13 Nardo 11 8 14 Vard Haugesund 11 4

KFUM-VIF2

Avdeling 2 tok sommerpause etter 11 serierunder med Skeid på direkte opprykksplass. "Som vanlig" har trener Tom Nordlie fått henvendelser fra klubber i tabell-krise i det vår- blir til høstsesong, og i sommer skal Skeid-bossen ha takket nei til en meget godt betalt trenerjobb i Arendal.