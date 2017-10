Den tøffe høsten

Med ferdigspilt sesong i forhold til opprykket, er kanskje den største spenningen rettet mot om Pors-trener og Odds tidligere juvel Tommy Svindal Larsen, låner ut sin talentfulle keeper Anders Klemensson til Odd ut sesongen. Det finnes fortsatt Pors-patrioter, som ikke er så fryktelig glad i Odd, og et utlån av første-keeperen er kanskje ikke det de ivrer mest for. Odd kan uansett få dispensasjon av NFF til å hente inn en ny keeper etter at reservemålvakt Viljar Røsholt Myhra ble meniskoperert forleden.





Halsen må ha alle poenga borte mot fortapte Express, mens Staal Jørpeland skal opp mot et nesten ferdigspilt Start2 i sør. Viking2 mot Brodd er en annen svært viktig kamp i bunnstriden som inkluderer bredt i avdeling 3 fire runder før slutt. Sola tar i mot Sandnes Ulf2 i en tilsvarende viktig kamp.





FK Tønsberg-Fløy er en kamp uten de helt store poengene, mens Lura tapte 1-2 borte mot Madla tidligere i uka.





Bryne2 er i Porsgrunn for å møte tabelltoer Pors, der hjemmelaget trolig ønsker å holde Madla og FK Tønsberg bak seg i kampen om 2. plassen.