Det kan bli viktig å være best av de dårligste





Follo som senest i 2010 vant cupfinalen, har styrets innstilling på å legge ned drifta etter årets sesong grunnet gjeld og økonomiske forpliktelser man ikke klarer å dekke inn. Tabelljumboen i 2. divisjon forsvinner fra fotballkartet.





Dermed kan den beste 11eren i 3. divisjon berge plassen takket være Follos exit.





Slik ser 11er-tabellen ut tre runder før slutt:





Sandnes Ulf2 28 poeng

Mo 28 poeng

Drøbak-Frogn 27 poeng

Lillehammer 26 poeng

Haugesund2 26 poeng

Funnefoss/Vormsund 26 poeng





I tillegg er det tett som hagl rundt flere av disse på tabellen, slik at motivasjon for å stå sesongen ut bør være ekstra høy med tanke på at der blir ledige plasser tross nedrykk.





Bildet er fra oppgjøret mellom Brattvåg og Stord i avdeling 4, der Stord er et av laga som jager Haugesund2 under streken. En digresjon er at Stord har fått med seg to uavgjorte kamper mot tabelleder Brattvåg i år.

Nesten hvert år får lag som rykker ned tilbud om fornyet plass i 3. divisjon på bakgrunn av lag som trekker seg eller sammenslåing. Det kommer til å skje i år også.