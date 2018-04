Dette er 2. divisjon avdeling 2

PostNord-ligaen er etter tingvedtaket om spissing redusert til to avdelinger. Fra nivå 3 i norsk fotball rykker de tre dårligste laga ned. Vinneren rykker direkte opp i OBOS, mens tabelltoerne i de to avdelingene spiller playoff om retten til å møte lag nr 14 i OBOS. I fjor rykket Nest Sotra og HamKam direkte opp fra 2. divisjon, og Notodden tok den lange veien via playoff.





Årets to avdelinger har sine klare opprykkskandidater, mens det er ekstremsport å skulle gjette hvem som må ta den tunge veien ned i 3. divisjon. Spesielt gjelder dette for avdeling 2, der 7-8 lag alle kan prestere alt fra å lande på øvre halvdel til å synke som en stein under nedrykksstrek.





1. Bryne

Falt av opprykkslasset på høsten i fjor, der Nest Sotra og Notodden fikk ei luka Jæren-laget aldri klarte å tette igjen. Har forsterket solid etter 2017-sesongen, der stallen nesten var ferdig spikret til sesongoppkjøringen. Dette ser veldig bra ut på papiret, og vi gir Bryne favorittstempelet i en avdeling med flere solide lag.





2. Arendal

Det er opplest og vedtatt på sørlandet at Arendal bare skal ned og snu igjen etter OBOS-nedrykket i fjor. Ser sterke ut på papiret, og vi forstår de som setter pengene sine på Arendal-opprykk.





3. Skeid

Tom Nordlie har forsterket med spennende nye signeringer, og det blir spennende å se om oksene kan ta steget opp i kamp mot våre to lag over i tabelltipset. Om Nordlie blir hele sesongen( Redningsaksjoner kan oppstå) tror vi fort Skeid kjemper om opprykket helt inn.





4. KFUM

Har byttet ut kvalitet med noe som kan bli like bra, og er et lag som tradisjonelt biter godt fra seg på dette nivået. Midt i haugen i 2017 etter en fryktelig sesongstart. Vi tror dette er laget som kan overraske positivt i avdelingen.





5. Egersund

Skuffet i fjor med en niende plass, men har forsterket spennende i vinter. Vil gjerne opp, og har potensiale til å kjempe om opprykket.





6. Hødd

I Ulsteinvik er det kun opprykk som er tema, for det er svindyrt å ligge på nivå 3 for en klubb som Hødd. Har ikke sett vesentlig bedre ut enn Sunnmørs-kollega Brattvåg i vinter, men er foreløpig bedre i begge bokser. Gjorde en smart signering rett før vinduet stengte, da den kroniske målscoreren Markus Naglestad ble hentet inn. Det er en 15+ mål- spiller i form på sitt beste. Vi tviler på om Hødd er en reel opprykkskandidat, men kan kjempe jevnt med alle laga der oppe på en god dag.





7. Fløy

Tilbake igjen på nivå 3 etter solid opprykk fra 3. divisjon i fjor. Ser bra ut mannskapsmessig, og vi tror det blir forsterket ytterligere til sommeren. Vi føler oss sikre på at det er det beste opprykkslaget pr 11. april, så er spørsmålet om 7. plass er et par knepp for høyt?





8. Vidar

Solid som tabellfirer bak Nest Sotra, Notodden og Bryne i fjor, der Stavanger-klubben lenge hang med for fullt i toppen. Blir som alltid ekle å møte hjemme på Lassen. Det at vi setter Vidar på første plass på nedre halvdel sier egentlig mest om hvor håpløst det er å rangere flere av disse lagene innbyrdes før serien starter.





9. Stjørdals-Blink

Et av to trønderlag på nivå 3, men i motsetning til sine Trondheim-kollegaer har Blink større økonomiske muskler å bygge lag med. Det lokale næringslivet støtter opp rundt klubben, som var knusende overlegen i en ellers svak 3. divisjonsavdeling i fjor. Rykket ned fra 2. divisjon i 2016 som en konsekvens av omlegginga. Vi tror det er kvaliteter nok til å styre unna trøbbel, men neppe gode nok til topp 7.





10. Brattvåg

Fra den lille offshorebyga på Sunnmøre kommer Brattvåg med sine knappe 2500 innbyggere. Det er noe naturstridig over at et slik mannskap skal være topp60 i Norge, men ressurssterke bygdepatrioter med et stort hjerte for klubben har i flere år bygd opp det lokale idrettslagets flaggskip som rykke opp fra 3. divisjon 10 minutter før slutten av 2017-sesongen. Var oppe i 2016 også, men rykket da ned grunnet serieomleggingen som tabellåtter. På papiret et spillende mannskap, som er forsterka fra i fjor. Dog spørsmålstegn ved kvalitetene i begge bokser. Kan gå høyere på tabellen, men kan fort falle under nedrykksstreken også. Her finnes det dog ressurser til å forsterke laget reelt i sommervinduet - om det er behov for det.





11. Vard Haugesund

En klubb som absolutt hører hjemme på nivå 3, og som i fjor spilte svært gjennombruddshissig fotball. Det endte poenget bak Nardo i en svært tett avdeling. Kommer til å ta mye poeng hjemme, der de åpner mot Brattvåg. Noe som blir en viktig kamp for begge mannskap. Tipset er basert på at vi synes spillerstallen ser svakere ut enn i fjor, men like godt kan dette være en topp 7-kandidat.









12. Kjelsås

Noe det samme som Nardo. En liten klubb i en stor by med tilgang til studenter som har nivået inne. Bunnsolide hjemme på Grefsen i fjor med 8-4-1, men svært reisesyke i en sesong som endte på åttende plass. Vi føler oss sikre på at Kjelsås havner på nedre halvdel, men plass 12 er like brutalt som å sette inn Nardo på plassen bak.





13. Nardo

Ni år med samme trener, og det er ikke noe hokus pokus med bydelsklubben fra Trondheim. Oppskriften er som alltid dødballer, overganger og hardt arbeide. Sjokkerte igjen i fjor, der laget lå topp3 til få serierunder sto igjen. Til slutt to poeng bak tredje plass som tabellsjuer. Har som alltid mistet spillere, men har også god tilgang på studenter som holder nivået .Det blir like jevnt i år som i fjor, og det er godt mulig dette tipset ser dumt ut i oktober. Vi tror dog Trondheims nr 3-klubb må ta et steg tilbake i år, for så å komme tilbake igjen i 2019.





14. VIF2

Var det opplagte valget blant de tre siste plassene, men der stopper også lista over klare kandidater i en svært jevn og tett avdeling. VIF2 har mistet flere sentrale spillere som løftet laget til knapp ståplass i fjor. Berget seg da på høsten med å spisse laget, og det samme vil nok skje i år også. Dog har nivå 3 blitt svært tøft for rekruttlagene, der bare Odd2 og VIF2 fortsatt henger med. Nå tror vi i alle fall et av de forsvinner ned.