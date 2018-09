Dette er de heteste menn i 3. divisjon

Henrik Udahl og Ivar Unhjem fører an i jakta på storskytter-trofeet i 3. divisjon, etter at Even Østensen forsvant til Viking. Brødrene Jakobsen ble hentet til Vidar fra hhv Viking2 og Vardeneset. Thierry Dabove ble solgt av opprykksjagende Eidsvold Turn til tabell-leder Raufoss i 2. divisjon.





3. divisjon fungerer som et flott utstillingsvindu for unge storscorere, som da Tobias Laurtitsen ble mestscorende i 2017-sesongen. Pors-spissen ble hentet til kommune-nabo Odd og Eliteserien. Hvem blir neste?





Samtidig merker vi oss at storscorere fra i fjor har fått opp frekvensen på treffprosenten foran mål. Oppsals Lasse Brandsdal og Kvik Haldens Øystein Næsheim kommer bakfra i store kliv. Det gjør også Lyseklosters Vladan Radojkic og Byåsens Andreas Hansen.





Her er lista over de mestscorende i årets 3. divisjon.





Even Østensen, Staal Jørpeland, 17 mål (Viking)

Ivar Unhjem, Junkeren, 17 mål

Henrik Udahl, Fana, 17 mål

Sindre Haarberg, Brodd 16 mål

Kristoffer Stava, Sotra, 15 mål

Vital Kaba, Frigg, 15 mål

Sondre Flaat, Skarp, 14 mål

Lasse Brandsdal, Oppsal 14 mål

Øystein Næsheim, Kvik Halden 13 mål

Stian Ingebrethsen, Donn, 13 mål

Andreas Hanssen, Byåsen, 13 mål

Thierry Dabove, Eidsvold TF, 13 mål (Raufoss)

Sivert S. Gussiås, Molde2, 12 mål

Erik B. Helgetun, Orkla, 12 mål

Steffen K. Jakobsen, Vardeneset, 11 mål (Vidar)

Vladan Radojkic, Lysekloster, 11 mål

Anwar Pellegrino, Lyn 11 mål

Eirik Kampenes, Fyllingsdalen, 11 mål