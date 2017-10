Dette er de største råtassene i 3. divisjon





Vi har tatt en kort-opptelling og leka litt med tall, enkeltspillere og lag i det 3. divisjon svinger inn på oppløpet to runder før slutt i samtlige seks avdelinger. Om det er like lystig lesing for enkelte lag og spillere som det er for den generelt fotballinteresserte og nøytrale tilskuer, er kanskje en annen sak - men her er oversikta over råtassene og de snille guttene på nivå 4.





Råtassen:

Edin Botonji c (10) og Jakob Kristoffer Bergman Hole (9) er kortbaronene i 3. divisjon med sine 19 gule kort til sammen. Lagkompis Jens Rosenlund har samla sammen 8, slik at trioen har over en halv kortstokk til sammen. Luras Jules Fernand Mandou Sambou prøver å "tøffe" seg opp mot toppen av bad guys-lista, men 3 røde kort er foreløpig ikke nok i denne sammenheng. Holmen-duoen

Dog er ikke Holmen verste kortsanker som lag, selv om de har en trio som virkelig har tatt innsamlinga seriøst. 62 gule kort og 3 røde blir nemlig toppet med råskap og eleganse av Skjettens massive kortsamling på 68 gule og 6 røde kort. Ørn Horten klarer å toppe den røde samlinga til Skjetten med 7 utvisninger, som er mest i hele 3. divisjon, men (heldigvis) står Horten-gutta med bare 22 gule kort ved siden av.





Speidergutta

De snilleste gutta er å finne på rekruttlaget til Sandnes Ulf2 (21 gule + 1 rødt) og Tynset (23 gule). Det mest imponerende er å se at den suverene opprykksduoen Moss og Stjørdals-Blink står med "kun" 24 gule kort, og er dermed blant de "reneste" laga i 3. divisjon.





Røffest i nord

Om det skyldes kort-glade dommere eller et generelt mer intenst nivå i kampene vites ikke, men avdeling 6 sanker flest kort på landsbasis. Her finner vi alle laga frå nord og Oslo-område. Totalt er der samla 553 gule kort og 36 røde i avdeling 6. Det er noe bedre enn avdeling 3, mens de snille laga holder til i avdeling 5. Kun 456 gule kort og 18 røde har de 14 laga der samla.





Avd6: 553-36

Avd3: 546-28 Avd1: 515- 29 Avd4: 507-39 Avd2: 483-17 Avd5: 456-18

Under ser du oversikten før den 25. runden sparkes (bokstavelig talt for noen) i gang: 10 på topp verst: Skjetten 68-6 Holmen 62- 3 Stord 54-4 Træff 54-3 Alta2 51-4 Madla 51-1 Sortland 50-3 Vestfossen 49-1 Express 47-4 Funnefoss/Vormsund 47-0

10 på topp snill Sandnes Ulf2 21-1 Tynset 23-0 Moss 24-0 Stjørdals-Blink 24-0 Steinkjer 24-1 Lokomotiv Oslo 25-0 Brann2 27-0 Mjølner 27-1 Pors 28-0 RBK2 28-0 Oversikta viser lag etterfulgt av gule-røde kort.

Det er mye interessant og artig lesing i statistikk.