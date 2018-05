Disse scorer mest i PostNord-ligaen

Det er KFUMs kraftplugg Moses D. Mawa og Raufoss sin Anton Henningsson, som fører an etter to serierunder. Bak er det 12 mann på to seriemål. Mannen med de to fineste scoringene er uten tvil Lars Brede Larsen, som bedrev sniper-skyting mot Brattvåg sist serierunde.







Håkon Leine, Brattvåg 2 Lars Brede Larsen. KFUM 2 Eirik L. Holm, Alta 2 Eivind Dahl, Asker 2 Elias Hagen, Grorud 2 Sander H. Werne, VIF2 2 Anton Henningsson, Raufoss 3

Emile N. Dadjo, Raufoss 2

Jonas Enkerud, Elverum 2

Marcus J. Mehnert Asker 2

Matias B. Moldskred Raufoss 2

Preben Mankowitz, Grorud 2

Tobias Lauritsen, Odd2 2

Moses D. Mawa, KFUM 3