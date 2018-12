Frigg var bunnsolide defensivt, men måtte se opprykket slippe til Senja. Ørn Horten maktet ikke innfri sitt favorittstempel i år, der Sola ble for sterke for bruntrøyene. Vålerenga2 rykket ned fra 2. divisjon, etter å ha klort seg fast med sterke høstsesonger de siste årene på nivå 3.

Avdeling 2 ellers rene trikkeserien for de fleste. Nyopprykkede Norild får 13 flyturer til Gardermoen, mens Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold-lagene får hver sin tur nordover.

Dødens avdeling





- På papiret og i november ser denne avdelingen råsterk ut. Vålerenga 2 og Lyn i samme serie, og dessuten lag som Frigg og Ørn-Horten. FK Tønsberg og Ullern er også to solide lag som fort kan være med i opprykkskampen også. Dette ser ut som den sterkeste 3. divisjonsavdelingen, sier talsmann Mikael Mellqvist fra spillselskapet Coolbet.com.



Hans oddssettere har gitt favorittstempelet til Lyn med 2.30 i vinnerodds.



- Lyn er nok vant med det favorittstempelet, men de lyktes ikke i 2018 og avdelingen de skal opp i nå ser enda tøffere ut. Men Lyn hører hjemme høyere opp enn 3. divisjon, sier talsmann Mikael Mellqvist.



Frigg og Ørn-Horten gir henholdsvos 4.80 og 5.50.



- Frigg kjempet med Lyn i 2018 og vil gjøre således i 2019. Ørn hadde en skuffende høstsesong, men er et topplag på dette nivået og med bra rekruttering. Vålerenga 2 vil stille det sterkeste laget i mange kamper, men holder de samme nivå hele sesongen? Det tviler vi på, sier Mikael Mellqvist.



Han tror at FK Tønsberg og Ullern er to outsidere.

- Gjør de en god vinter og får en forsterkning eller to er dette klare topplag. Vi skal også huske på at et lag som Follo har potensiale og ofte bra rekruttering. I bunnen blir det fort jevnt også. Vi har notert de økonomiske utfordringene i Drøbak/Frogn og tror de kan få en tøff sesong sammen med Grei og Norild, avslutter Mikael Mellqvist.

Avdeling 2 blir knallhard materie. Lyn er spillselskapenes tidlige favoritt.